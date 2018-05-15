Basketbolda 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacak Fenerbahçe Doğuş'un en büyük güvencesi yine başantrenörü Zeljko Obradovic'in tecrübesi olacak.



Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, 17. Dörtlü Finali'nde 10. kupasını Fenerbahçe'nin başında kazanmak için mücadele edecek.



Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupasını en fazla kazanan başantrenör olan 58 yaşındaki çalıştırıcı, bu sevinci 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de yaşadı.



Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Obradovic'in takımı, 1992'de İstanbul'daki organizasyonun finalinde Joventut Badalona'yı 71-70 yenerek kupayı kazandı.



Tecrübeli başantrenör, İspanyol takımlar Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda, finalde Yunan ekibi Olympiakos karşısında zafere ulaştı.



Sırp çalıştırıcı efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp 5 Avrupa şampiyonluğu gördü.



Ayrıca başarılı başantrenör, Yunan ekibiyle 2001-2002 sezonunda itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) kazanan ilk başantrenör olarak dikkatleri çekti.



Obradovic'in zirveye çıkardığı son takım ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, geçen sezon İstanbul'da düzenlenen organizasyonda şampiyon olarak Türk basketbol tarihine geçerken, Obradovic'te 9. kez bu mutluluğu yaşadı.



BÜTÜN TAKIMLARINA AVRUPA KUPASI KAZANDIRDI

Zeljko Obradovic, kariyerinde çalıştırdığı 6 takıma da Avrupa'da kupa kaldırma sevinci yaşattı.



Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe'yle Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden Obradovic, 1998-1999 sezonunda ise Benetton'un başında o dönemin en önemli kupalarından biri olan Saporta Kupası'nı elde etti.



Obradovic, Saporta Kupası'nı 1996-1997'de Real Madrid'in başında da kazandı.



KARİYERİNDE İLK PEŞİNDE

Obradovic, başarılarla dolu kariyerine bir ilki Fenerbahçe Doğuş'la yaşamaya çalışacak.



Sırp başantrenör, bu kupayı hiçbir takımla üst üste 2 sezon kazanma başarısı yakalayamadı.



Kariyerinde ilk kez bu kulvarda ülkesinde boy gösterecek Obradovic, sarı-lacivertlileri zafere taşıması halinde bir ilk daha yaşayacak.



Sırp başantrenör daha önce iki farklı takımla üst üste şampiyon olmuştu. Obradovic, Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda iki yıl üst üste Avrupa'nın zirvesinde yer almıştı.



SADECE İKİ KEZ FİNAL KAYBETTİ



Obradovic'in başında olduğu takımlar, Avrupa Ligi'nde yer aldıkları 11 finalin sadece ikisini kaybetti.



Toplam 16 kez yer aldığı Dörtlü Final'de 11 kez finale çıkma başarısı gösteren Obradovic, 2001 yılında Panathinaikos'un başında Maccabi Tel Aviv'e kaybederek şampiyonluk şansını kullanamadı.



Tecrübeli başantrenör 2015-016 sezonunda ise Fenerbahçe'yle finalde Rus ekibi CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup olmuştu.



Başantrenör Zelkjo Obradovic'in kariyerinde Avrupa Ligi'ni kazandığı final maçları şöyle:





Yıl Düzenlelen şehir Çalıştırdığı takım Rakip Skor 1992 İstanbul Partizan Badalona 71-70 1994 Tel Aviv Badalona Olympiakos 59-57 1995 Zaragoza Real Madrid Olympiakos 73-61 2000 Selanik Panathinaikos Maccabi Tel Aviv 73-67 2002 Bologna Panathinaikos Virtus Bologna 89-83 2007 Atina Panathinaikos CSKA Moskova 93-91 2009 Berlin Panathinaikos CSKA Moskova 73-71 2011 Barcelona Panathinaikos Maccabi Tel Aviv 78-70 2017 İstanbul Fenerbahçe Olympiakos 80-64



23 SEZON 17 DÖRTLÜ FİNAL

Obradovic, Avrupa Ligi'ndeki kariyerinde 23. sezonunda 17. kez Dörtlü Final organizasyonunda yer alacak.



Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, 16 kez mücadele ettiği Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 9 şampiyonluğun yanı sıra ikişer kez ikincilik ve üçüncülük ile üç defa dördüncülük yaşadı.



10. ŞAMPİYONLUĞU ÜLKESİNDE HEDEFLİYOR

Obradovic, kariyerindeki 10. Avrupa Ligi zaferini ülkesinde almak için mücadele edecek.



Ülkesinde ilk defa Dörtlü Final heyecanı yaşayacak olan Sırp başantrenör, 10. kez zirveye kendi halkının önünde çıkmaya çalışacak.



ITOUDIS VE LASO'NUN 1'ER ŞAMPİYONLUĞU VAR

Dörtü Final'de yer alacak diğer takımlardan Real Madrid ve CSKA Moskova'nın başantrenörlerinin birer şampiyonluğu var.



Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, 7. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 5. kez Dörtlü Final'de yer alacak. Real Madrid, Laso döneminde 2014-2015'te ev sahibi olduğu Dörtlü Final sonunda şampiyonluğa ulaştı.



CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis de bir kez bu kupayı kazanma başarı gösterdi. Üst üste 4. kez takımını Dörtlü Final'e taşıyan Yunan başantrenör, 2015-2016 sezonunun finalinde Fenerbahçe karşısında kupayı kazanmıştı.



Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise kariyerinin ilk Dörtlü Final heyecanını yaşayacak. Başantrenörlüğe 2016 yılında başlayan Litvanyalı başantrenör, ilk deneyiminde şampiyonluğu Belgrad'da arayacak.