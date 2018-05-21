Fenerbahçe Doğuş’un kaptanı Melih Mahmutoğlu, karşılaşmanın ardından hakemlere tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncu, “Üzgünüz, Berlin’deki maça benzer bir maç. Madrid çok iyi bir takım, bizim de hatalarımız oldu. Hakem, Berlin’deki gibi aynı hataları yaptı. Madrid takımından Doncic’in dokunulmazlığı mı var! İzleyeceğiz, yine aynı hataları göreceğimize eminim. Bu, bize ağır geliyor. İyi ki bu takımın kaptanıyım. Herkesin eline, koluna, bacağına ve yüreklerine sağlık. Karakterli bir takımız, Türkiye Ligi’nde şampiyon olmak istiyoruz. Belki ondan sonra bir şeyler değişir, bir şeyler konuşulur” ifadelerini kullandı.

"BAŞARISIZ DEĞİLİZ"

Finalin ardından konuşan Dixon, çok üzgün olduğunu söyledi. Milli yıldız, “Başarısız olduğumuzu söyleyemem. Ancak kazanmanın yerini hiçbir şey tutmaz” diye konuştu.

Yarı finalde Zalgiris karşısında yıldızlaşan ancak finalde istediği oyunu ortaya koyamayan Bobby Dixon, “Birkaç küçük ama can yakıcı hata yaptık” diyerek şöyle konuştu:

“Özellikle 3 sayı gerideyken onlar serbest atışta 2’de 0 atmışken verdiğimiz hücum ribauntu çok kritikti. O ribauntu alabilseydik maçı uzatma şansına sahip olacaktık. Çok kritik bir andı. Tüm maç boyunca bir adım geride kaldık. Hücumda bize göre daha iyi oynadılar. Başarısız olduğumuzu söyleyemem. Ancak kazanmanın yerini hiçbir şey tutmaz.”





F.Bahçeli diğer oyuncuların açıklamaları şu şekilde:

Nikola Kalinic: “İstediğimiz şekilde oynayamadık ve istediğimiz performansı ortaya koyamadık. Real Madrid birkaç haftadır iyiydi, kazanmayı hak ettiler. Turnikeler, boş üçlükler kaçırdık. Böyle final kazanamazsınız.”

Brad Wanamaker: “Savaştık, mücadele ettik ama bazı anlarda problemler yaşadık. Bazı kararlar farklı olabilirdi. Bir maçta 40 dakika savaşmak zorundasınız.”

Gigi Datome: “Şu anda sezonu burada analiz etmek kolay değil. Kaybettik ve 2 yıl önceki gibi üzgünüz. Daha iyi oynayabilirdik ama Real Madrid kazandı.”







ALEX: ONU BİR GÜN DİNLEMEK İSTERDİM

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın unutulmaz isimlerinden Alex, maç sonunda Obra paylaşımı yaptı. Sambacı, “Bu beyefendi ile bir gün oturma şerefini yakalayıp birkaç dakika bile olsa onu dinlemek isterdim. Bu takım için yaptıkları inanılmaz. Yaptığı tüm işlere saygılarımı sunuyor, hayranlık duyuyorum” ifadelerini kullandı.