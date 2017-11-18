Fenerbahçe Eczacıbaşı VitrA maç sonucu

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 8. maçını da kazanarak namağlup şekilde liderliğini sürdürdü. Eczacıbaşı VitrA ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk setinde Eczacıbaşı VitrA, etkili servis atarak 5-1 öne geçti. Fenerbahçe, Pereira'nın smaçları ile teknik molaya 12-11 önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, ilk seti 25-23 kazandı.

İkinci sete Fenerbahçe iyi başlasa da Eczacıbaşı VitrA, skoru 3-3 yaparak dengeyi sağladı. Teknik molayı 12-11 önde kapatan Fenerbahçe, etkili servis atarak seti 25-20 kazandı ve skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf Fenerbahçe olurken, Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 12-9 önde girdi. Çekişmeli geçen seti Eczacıbaşı VitrA, 30-28 kazandı.

Dördüncü sete Eczacıbaşı VitrA etkili servis atarak başladı. Konuk ekip, bu setin teknik molasına 12-11 önde girdi. Üstünlüğü sürdüren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-17 kazanarak skoru 2-2 yaptı.

Beşinci set karşılıklı sayılarla sürdü. Fenerbahçe daha az hata yaparak setten 15-11, maçtan da 3-2 galip ayrıldı.

Öte yandan, maçın üçüncü setinde skor 16-16 iken Fenerbahçe taraftarının küfürlü tezahüratı üzerine karşılaşmanın hakemi ihtar verdi. Bu arada, Fenerbahçe söz konusu sette 25-24 üstünken sarı-lacivertli bir taraftar sahaya girdi. Görevliler, taraftarı salon dışına çıkardı.

FENERBAHÇE: 3 - ECZACIBAŞI VİTRA: 2

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu, Esat Danzili

FENERBAHÇE: Eda Dündar, Tomkom, Pereira, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Uslupehlivan, Jerkov (Merve Dalbeler, Çağla Akın, Rahimova, Ezgi Dağdelenler)

ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza Arıcı, Ognjenovic, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu (Simge Aköz, Adams, Ezgi Dilik, Hande Baladın, Güldeniz Önal)

SETLER: 25-23, 25-20, 28-30, 17-25, 15-11

SÜRE: 141 dakika (29, 30, 38, 25, 19)

fenerbahçe

eczacıbaşı vitra