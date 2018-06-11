Fenerbahçe'de tarihi kongre geride kaldı ve başkanlık koltuğuna Ali Koç oturdu... Ali Koç ve ekibi kolları sıvayıp kulüp işleriyle uğraşmaya başlarken 20 yıllık görev süresini tamamlayan Aziz Yıldırım da stres atıyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre yoğun ve yorucu geçen günlerin ardından ailesine daha çok vakit ayırmaya başlayan Yıldırım özellikle kızı Yaz ile yakından ilgilenip vakit geçiriyor.

Bu arada eski yöneticiler de Aziz Yıldırım’ı yalnız bırakmıyor. Yıldırım’ı evinde ziyaret eden eski asbaşkan Önder Fırat da çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.