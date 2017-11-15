Fenerbahçe, Eto'o'yu istiyor!

Fenerbahçeliler’in yüzünü unuttuğu Robin van Persie’nin tamamen gözden çıkarılması, sakatlık sonrası bir türlü eski formunu yakalayamayan Fernandao’nun son durumu, Roberto Soldado ve Vincent Janssen’in beklentilerin altında kalması, F.Bahçe Yönetimi’ni harekete geçirdi.

Gazete Habertürk'ten Erdem Akbaş'ın haberine göre devre arasında ihtiyaç duyulan bölgelere transfer yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler’in ilk hedefi ise forvet... Geride kalan 11 maçta 2 gol atan Janssen dışında skora katkı sağlayan bir santrfordaki sıkıntıyı gözler önüne sererken, direkt 11’e adapte olabilecek ligi tanı- yan bir oyuncu arayan Kanarya, eski göz ağrısı Samuel Eto’yo almak için kolları sıvadı.

GELECEK YANITA GÖRE HAREKETE GEÇİLECEK

Sarı-Lacivertliler’in sezon başında Fenerbahçe’ye gelmek isteyen fakat transferi son anda gerçekleşmeyen Kamerunlu oyuncu, için devre arasında bir kez daha giri- şimde bulunacağı ifade edildi. Kanarya, Kırmızı-Beyazlı- lar’la yarım sezon sözleş- mesi kalan 36 yaşındaki forveti alarak hücum hattındaki sıkıntıyı çözmeyi hedeflerken, yaz transfer döneminde F.Bahçe’ye gelmeyi çok isteyen Eto’o’nun vereceği yanıta göre yönetim Akdeniz ekibiyle temasa geçecek. İlerleyen yaşına rağmen Antalya forması altında gençlere taş çıkartan Kamerunlu futbolcunun taraftarı da heyecanlandıracağına inanan Sarı-Lacivertliler, Kocaman’ın da tam anlamıyla onay vermesi halinde somut adımları atacak.

57 GOLE DİREKT KATKI!

Barcelona, Chelsea, Inter gibi devlerde forma giydikten sonra birçok kulübü gezen Samuel Eto’o, Kırmızı-Beyazlılar’da tam anlamıyla kendini buldu. Transferiyle tüm dünyanın dikkatini Antalya’ya çekmeyi başaran Kamerunlu oyuncu 3. sezonunu geçirdiği Akdeniz ekibinde 73 maçta 43 kez rakip ağları salladı. 14 de asisti bulunan Eto’o, bu süreçte 57 gole direkt katkı sağladı. Öte yandan Eto’o yakaladığı bu istatistiklerle Antalyaspor tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmayı da başardı.

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