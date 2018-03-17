Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe Galatasaray derbbi maçı heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe sahasındaki, konuk ekip Galatasaray ise deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekiyor. Derbinin galibi kim olacak: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Futbolseverlerin merak ettiği Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorusunun cevabı HTSpor'da.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım görev yapacak. Bülent Yıldırım'ın yardımcılığını Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz yapacak. Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.

Muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Aatıf, Giuliano, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE 25 MAÇTA 13 GALİBİYET ALDI

Fenerbahçe, bu sezon sahasında yaptığı müsabakalarda 12 puan kaybetti. Önceki yıllarda Kadıköy'deki performansıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, bu sezonki iç saha performansıyla taraftarını üzdü.

Ligdeki 25 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 4 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, bu performansıyla 47 puan elde etti.

Süper Lig'de bu sezon sahasında 12 maça çıkan Fenerbahçe, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 24 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, bu sezonki iç saha maçlarında 31 gol atarken, kalesindeki 19 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE 12 MAÇIN 10'NUNDA GOL YEDİ

Fenerbahçe, bu sezon sahasında yaptığı 12 maçın 10'unda gol yedi. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'ndaki Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor maçları haricindeki diğer 10 karşılaşmada kalesinde en az 1 gol gördü.

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Göztepe'den birer gol yiyen Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nin ikişer golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, iç sahadaki Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakalarında topu üçer kez filelerinden çıkardı.

Fenerbahçe, bu sezon sahasında 2 ve daha fazla gol yediği hiçbir maçı kazanamadı.

FENERBAHÇE 5 YIL BEKLEDİ

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti.

Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.

Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.

GALATASARAY DEPLASMANDA MAĞLUP OLUYOR

Galatasaray, bu sezon ligde mağlup olduğu 6 maçı da dış sahada oynadı. Süper Lig'in geride kalan 25 haftasında 17 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip 6 kez de mağlup oldu. Galatasaray, sahasındaki maçlarda 12 galibiyet ve 1 beraberlikle sadece 2 puan kaybederken, 37 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, puan kayıplarının çok büyük bölümünü deplasmanda yaşadı. Galatasaray, dış sahadaki 12 maçın 5'ini kazanabildi. Bir müsabakadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmayı da kaybetti.

Deplasman maçlarından 16 puan toplayıp, 20 puanı da rakiplerine kaptıran Galatasaray, son 8 deplasman maçının sadece 2'sini kazanabildi.

Galatasaray, bu sezon deplasmandaki 12 maçın 10'unda kalesini gole kapatamadı. Dış sahadaki Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, diğer 10 karşılaşmada kalesindeki 20 gole engel olamadı.

EN AZ VE EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.

İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci izledi. Bu rakam, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.

UNUTULMAZ GOLCÜLER

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 109 yıllık rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın da 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.

Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

ÇOK BEKLEDİLER

İki takım, rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bakımından üstünlük kurmakta zorlandı.

Galatasaray üst üste 18, Fenerbahçe ise 11 maçta galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, 17 Mayıs 1942'de 3-1 kazandığı maçın ardından tam 18 maç galip gelemedi ve 1 Aralık 1946'daki 19. maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler ise 20 Kasım 1949'da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemedi ve 22 Şubat 1953'te taraftarlarına 1-0'lık skorla Galatasaray galibiyeti armağan edebildi.

EN ÇOK MART AYINDA KARŞILAŞMIŞLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe, en çok mart, en az ise temmuz aylarında karşılaştı. İki takım, mart ayında 51 kez birbirleriyle karşılaştı, temmuz ayında ise yalnızca 10 kez maç yaptı.

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı.

İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazandı.

Galatasaray'ın zaferleri

Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında 109 yıllık rekabette aldığı en farklı skorlu galibiyetlerin tablosu şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç 12.02.1911 Union Club İstanbul Ligi 7 - 0 04.05.1913 Union Club Özel 6 - 0 01.10.1914 İttihatspor Özel 6 - 1 15.03.1942 Şeref İstanbul Kupası 5 - 0 18.12.1960 İnönü Birinci Lig 5 - 0

Fenerbahçe'nin zaferleri

Fenerbahçe'nin rakibi karşısında aldığı en farklı skorlu galibiyetler şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç 06.11.2002 Fenerbahçe Süper Lig 6 - 0 23.02.1936 Fenerbahçe İstanbul Ligi 6 - 1 12.12.1976 Ankara 19 Mayıs Deprem Kupası 6 - 1 16.08.1980 İnönü TSYD Kupası 5 - 0