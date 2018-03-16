Fenerbahçe - Galatasaray maçı Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak. Ezeli rakibi Fenerbahçe’yle ligde oynayacağı derbiye 6 puan önde giren Galatasaray’da tüm hesaplar Kadıköy’den eli boş dönülmemek üzerine kuruluyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte FB - GS derbi maçı ile ilgili merak edilen her şey...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Tarih: 17 Mart 2018

Saat: 19:00

Yayın: BeIN Sports

Hakem: Bülent Yıldırım

FB - GS MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Giuliano Victor de Paulo, Jose Fernandao

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Fernando Reges (Selçuk İnan), Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 16, 2018

2 SEZONUN REKORU KIRILIR MI?

Fenerbahçe - Galatasaray derbileri, son iki sezonun en çok izlenen maçları olarak ön plana çıkıyor. Ülker Stadyumu’nda 2015-16 sezonunda 45 bin 100 seyirci, geçen sezon ise 44 bin 501 kişi derbiyi izledi. Yarınki maçta bu ortalamaların geçilip geçilmeyeceği merak konusu oldu. Geçen sezon 16 bin 405 ortalamaya oynayan F.Bahçe, bu sezon rakamı 38 bin 724’e çıkardı.

GALATASARAY'DA ZAFERİN ŞİFRELERİ

Buradan alınacak bir beraberliğin bile şampiyonluk yolunda kendileri için büyük avantaj sağlayacağını bilen teknik direktör Fatih Terim, buna rağmen hesaplarını ilk golü bulma ve galibiyet üzerine yapıyor. Kariyerinde defalarca bu tip maçlar görmüş olan deneyimli çalıştırıcı, öğrencilerine de zaferin şifrelerini verdi.

GOMİS DE BASKI YAPACAK

Mehmet Topal ve Josef’li F.Bahçe’ye karşı orta saha üstünlüğünü alarak rakibi kalesine yaklaştırmak istemeyen İmparator, öndeki oyuncularından ekstra efor sarf etmelerini istedi. Öğrencilerinden rakibi çıkarken presle hataya zorlamalarını isteyen Terim, bu şekilde gol bulmaya çalışacak. Gomis, Rodrigues gibi isimler, Belhanda gibi isimler de baskı yapacak.

SAKİNLİK ÇOK ÖNEMLİ

Yüksek tansiyonda geçmesi beklenen derbide F.Bahçeli oyuncuların saha içinde, taraftarların da saha dışında oyuncuları germeye çalışacağını düşünen Terim, öğrencilerinden tuzağa düşmemelerini istedi. Tüm oyuncuları soğukkanlı hareket etmeleri konusunda uyaran deneyimli çalıştırıcı, “Kimsenin takım arkadaşlarını sahada eksik bırakmaya hakkı yok” ifadeleriyle, kırmızı karttan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

MUSLERA'YA YAN TOP HAZIRLIĞI

Galatasaray, ligde son iki sezonda duran toptan 28 gol yerken, Fenerbahçe sadece bu sezon duran toptan 18 kez ağları havalandırdı. Fatih Terim, korner ve serbest vuruşlar için öğrencilerinin dikkatini çekip “Duran toplarda rakibe boş alan bırakmayın, adamınızı kaçırmayın” şeklinde talimat verdi. Ayrıca yardımcı antrenör Taffarel de kaleci Muslera’yla duran top ve kornerler için ayrı çalışma yaptırdı.

EREN TAKIMLA ÇALIŞTI

Aslan, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Florya’daki antrenmanda futbolcular dar alanda pas çalışmasının ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde koşu yapan Eren Derdiyok’un antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı duyuruldu.

GOMİS'İ BESLE KALEYİ YOKLA

19 yıl sonra Kadıköy’de F.Bahçe’yi devirmenin hesaplarını yapan Fatih Terim, taktik hazırlıklarını tamamladı. Tecrübeli çalıştırıcının, derbide en büyük silahlarından biri Younes Belhanda olacak. İlk yarıdaki F.Bahçe maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Faslı yıldız, Terim’in göreve gelmesinin ardından önce yedek kalmış ardından yeniden forma şansı bulup, çıkışa geçmişti. Belhanda’yı derbiye özel olarak hazırlayan kurt hocanın, Faslı yıldızdan orta sahadaki ataklara yön verip daha çok sorumluluk alması yönünde uyarıda bulundu.

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 12, 2018

Belhanda’dan, Gomis’e daha çok destek sağlamasını isteyen Terim, ayrıca “Kaleyi gördüğün anda sert şutlarla yokla” şeklinde de talimat verdi.

GÜVEN AŞILADI, SÖZ ALDI

Yıldız oyuncuya motivasyon aşılayan İmparator, “Bu maçlar senin gibi oyuncuların daha fazla sorumluluk alması gereken maçlar. Tüm potansiyelini vermelisin. Sende de bu kalite var” diyerek özgüven verdi. Faslı oyuncunun da hocasına ‘en iyi Belhanda’yı’ izlettirmek için söz verdiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE SON UYARILAR

Fenerbahçe, yarın Galatasaray ile Ülker Stadı’nda oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki ilk antrenman saat 15.00’te başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular; 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, pas çalışmalarıyla noktalandı.

"GELENEĞİ HİSSEDİN"

Fenerbahçe'de derbi için geri sayım başlarken Samandıra’da adeta seferberlik ilan edildi. Sarı-Lacivertliler’de taraftarından teknik heyetine ve futbolcusuna kadar herkes zorlu 90 dakikanın kazanılması için motivasyonu üst seviyede tutmaya çalışıyor. Bunun içinde teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmaylarının yanı sıra takım kaptanları da kolları sıvamış durumda. Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli isimleri Volkan Demirel ve Mehmet Topal da arkadaşlarıyla yaptıkları toplantıda birbiri ardına uyarılarda bulunuyorlar.

DERBİ ZAFERLERİ İZLENİYOR

Samandıra’da yer alan tüm televizyonlarda normal canlı yayınlar durduruldu. Hafta boyunca Galatasaray’a karşı Kadıköy’de alınan tüm galibiyetler yayınlanırken, başta Volkan ve Mehmet Topal olmak üzere tecrübeli oyuncular da bu görüntüler eşliğinde arkadaşlarına o maçların hikayesini anlatıyor. Kaptanlar arkadaşlarına, “Bu sıradan bir seri değil, bu bir gelenek. Siz de bu geleneği hissedin ve bu şekilde oynayın. Gerisi gelecektir” ifadelerini kullanırken, Samandıra’da slogan “Geleneği hissedin” olarak belirlendi.

FENERBAHÇE İLE GALATASARAY, KADIKÖY'DE 55. MAÇA ÇIKIYOR

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle Kadıköy'de 55. kez karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 54 maç yaptı.

Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 16 maçta eşitlik bozulmadı.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 109 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI



İki takım arasında yeni adıyla Ülker Stadı'nda yapılan 34 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 5'ini Galatasaray kazandı, 6 derbi de berabere sonuçlandı.

Kadıköy'deki lig maçlarında Fenerbahçe 72, Galatasaray ise 32 gol attı.

FENERBAHÇE SADECE 3 MAÇTA GOL ATAMADI

Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy'de yaptığı maçların sadece 3'ünde gol atamadı.

Sarı-lacivertliler, rakibine geride kalan 54 maçın 51'inde Kadıköy'de en az 1 gol atarken, 3 kez beşer, 1 kez de 6 gol kaydetti.

Galatasaray ise Fenerbahçe ile rakip sahada yaptığı 54 maçın 38'inde gol attı, 16'sında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3 kez dörder gol atma başarısını gösterdi.

YALNIZCA 3 MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

İki takım arasında Kadıköy'de yapılan maçların sadece 3'ü golsüz bitti.

Kadıköy'de geride kalan 54 maçtan 51'inde 0-0'lık sonuca rastlanmadı, sadece 3 Şubat 2008'deki Türkiye Kupası, 2010-2011 sezonu ile 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki lig maçları golsüz sonuçlandı.

GALATASARAY SON 21 MAÇTA GALİP GELEMEDİ

Galatasaray, deplasmanda 18 yılı aşkın süredir resmi maç kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere 21 resmi maçta galibiyete ulaşamadı.

Galatasaray, bu süre içinde Kadıköy'deki beraberliklerinden 2'sini Türkiye Kupası karşılaşmalarında elde ederken, deplasmandaki son 18 lig maçından 14'ünü yitirdi, 4 beraberlik alabildi.

İki takım arasında Kadıköy'deki son 21 maçtan 15'ini Fenerbahçe kazandı, 6'sı berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin bu süredeki 43 golüne, Galatasaray 14 golle yanıt verebildi.

FENERBAHÇE - GALATASARAY REKABETİNDE 387. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 387. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 109 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 386 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 117 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

LİGDE 122. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, 60. sezonu oynanan lig tarihinde 121 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 38 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

SON 10 MAÇTA EŞİTLİK VAR

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 4'ü berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada üçer galibiyet elde eden takımlar, 4 maçta ise birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.