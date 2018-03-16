RÖPORTAJ | YAĞIZ SABUNCUOĞLU

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisine Bayern Münih'in eski kaptanı ve Fransa futbolunun efsane isimlerinden biri olan Willy Sagnol ile ışık tuttuk. Valbuena ile Gomis üzerinden yorumladığımız derbi söyleşisi sizlerle...

Fenerbahçe ile Galatasaray hafta sonunda dünyanın da sayılı derbilerinden olan bir mücadelede karşı karşıya gelecekler. Nasıl bir maç bekliyorsun, kazanan kim olur?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında her zaman ilginç ve tansiyonu yüksek maçlar oynanıyor. Aralarındaki mücadele bir futbol müsabakasından çok üstünlük kurma çabasına dönüşüyor. Bir maçtan fazlası derler ya işte bu maç aslında tam anlamıyla o klişenin karşılığı...

Son dönemlerde Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takımlar ya Fransa Lig 1'den ya da Fransa pasaportlu oyuncuları tercih ediyor. İki lig arasında ilginç bir sentez ve uyum oluştu. Bu durumla ilgili neler söylemek istersin?

Süper Lig, son dönemlerde Fransız oyuncular için de sıkça tercih edilen bir lig haline geldi. Türkiye'de oynanan futbolun ve ligin kalitesi yüksek seviyelere çıktı. Süper Lig için 5 büyük ligden sonra gelen 6. lig diyebiliriz. Çok yüksek seviyede mücadeleye sahne olan maçlar oynanıyor. Her şeyden önce orada oynamak için tutkulu ve takımına bağlı futbolcular olman gerekiyor çünkü taraftarın senden istediği bu tutkuyu ve isteği saha içinde yansıtman oluyor.





Fenerbahçe'de sezon başından beri en çok tartışılan isimlerden birisi Valbuena. Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman onu bir hamle oyuncusu haline getirdi. Sence Valbuena gerçekten hamle oyuncusu mu yoksa haksızlık edildiğini düşünüyor musun?

Valbuena mükemmel bir oyuncu. Sıradan olmayan bir tarza sahip. Fizik olarak ufak bir isim ama inanılmaz zeki olduğunu söyleyebilirim. Kariyeri boyunca her zaman o ligin veya ülkenin dominant takımlarında oynamayı tercih etti. Şimdi de Fenerbahçe'ye geldi. Yine aynı minvalde bir takım tercihi yapmış oldu. Eğer oyunu karşı kaleye yıkarsanız o zaman Valbuena kilit açan isim olur fakat Fenerbahçe'nin bu sezon onun isteklerine uygun bir yapıda ve sistemi olduğunu düşünmüyorum.

Peki ya Bafetimbi Gomis? Gelmeden önce kronik rahatsızlığı sebebiyle şüpheyle bakılırken şu anda başta Galatasaraylılar olmak üzere tüm futbolseverlerin sevdiği bir figür haline geldi. Gomis'in gösterdiği üst düzey performans seni şaşırttı mı yoksa doğal mı?

Gomis hangi takıam giderse gitsin her zaman o ligin veya takımın en golcü oyuncusu oluyor. Bu yüzden onun bu performansı benim için kesinlikle sürpriz değil. Karakter olarak da muazzam bir isim. Muhteşem bir insan. Futbolculuk olarak da hep üst seviyenin oyuncusu olmuştur.

Galatasaray'da ise Fransa Lig 1'den gelen ve henüz tam anlamıyla yerine geldiği Sneijder'i unutturamayan Belhanda var. Belhanda'nın yapabilecekleri bunlarla kısıtlı mı yoksa daha fazlasını verebilecek potansiyelin kendisinde olduğunu düşünüyor musun?

Belhanda, Galatasaray'a gelmeden önce Nice ile çok iyi bir sezon geçirdi fakat şu ana dek gösterdiği performansla Fransa'da yaptıkları arasında fark olduğunu söyleyebilirim. Belki takıma skor olarak katkı verdi ama onun potansiyelinde bir isim için yeterli değil. Kaliteli bir oyuncu fakat zamana ihtiyacı olduğu kesin.





Tekrar ligimizde yer alan Fransız yıldızlarımıza geri dönelim istiyorum. Valbuena ve Gomis, şu ana dek oynadıkları futbolla taraftarların gözünde bir kez daha ne kadar büyük yıldız olduklarını kanıtladılar. Rusya'da Fransa kadrosunda yer alma ihtimalleri var mı?

Fransa inanılmaz bir jenerasyon yakaladı. Bu yüzden sadece Gomis ve Valbuena değil birçok yıldız oyuncu kadronun dışında kalıyor. İki ismin de Fransa'da yer alma ihtimalini şu an için zor görüyorum.

On remercie à la légende française du foot, Willy Sagnol, pour cet interview au nom de la famille d’Habertürk