Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, derbiyi statta izledi.

Yıllarca Fenerbahçe formasıyla Galatasaray derbilerinde boy gösteren eski Brezilyalı futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra ilk kez bir derbiyi stattan takip etti.

Karşılaşmayı locadan takip eden Alex'e sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunarak tezahüratlar yaptı.