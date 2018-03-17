Spor Toto Süper Lig'de 26. haftada Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi Başbakan Binali Yıldırım da takip ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte maçı takip eden Yıldırım, protokol tribününde derbiyi izledi. Binali Yıldırım'a Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da eşlik etti.

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