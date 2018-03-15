Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için geri sayım... Bülent Yıldırım'ın yöneteceği dev derbide gözler kalecilerde olacak. Ligde oynadığı son 10 derbiden galip gelemeyen Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçını kazanarak hem derbi hasretini bitirmek hem de şampiyponluk yarışında puan kaybetmemek istiyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte heyecanla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi derbi detayları...

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi 17 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Dev mücadelede Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz yapacak. Dördüncü hakem ise Ümit Öztürk olacak.

Derbinin golleri yabancılardan

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yabancı oyuncuların golleri dikkati çekiyor.

İki takım arasında son 10 yılda oynanan 27 maçta Fenerbahçe'nin 29 golüne, Galatasaray 22 golle karşılık verdi. Rakip filelere gönderilen 51 golün 35'i yabancı, 14'ü Türk futbolculardan geldi. İki golü de futbolcular kendi kalelerine attı.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekibin 29 golünün 22'sini yabancı oyuncular kaydetti. Fenerbahçe'nin 6 golü Türk futbolculardan gelirken, 1 golü de rakip oyuncu kendi kalesine gönderdi.

Galatasaray'da ise Fenerbahçe ile yapılan son 27 maçta atılan 22 golün 13'ü yabancı oyuncuların ayağından geldi. Müsabakalarda yerli futbolcular 8 kez gol sevinci yaşarken, 1 golü de rakip oyuncu kendi kalesine attı.

22 yabancı oyuncu gol attı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 10 yıllık derbilerde 22 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Ali Sami Yen Stadı'nda 27 Nisan 2008'de oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı derbiden bu yana yapılan 27 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 8 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan 6 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

En golcüsü Alex

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 yılda yapılan maçlarda en fazla golü sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza attı.

Sarı-lacivertli takımda uzun zaman forma giyen Alex, son 27 maçlık Galatasaray derbilerinde 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Alex'i üçer golle Galatasaraylı futbolcular Wesley Sneijder ile Selçuk İnan takip etti. Selçuk İnan, ayrıca söz konusu dönemdeki en golcü Türk oyuncu oldu.

İki takımın kadrosunda yer alan 5 futbolcu, söz konusu dönemdeki maçlarda gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk ve Josef de Souza, Galatasaray derbilerinde birer kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte ise 3 gollü Selçuk İnan'ın yanı sıra Hakan Balta'nın Fenerbahçe derbilerinde 2 golü bulunuyor.

Galatasaray'ın yabancıları Ülker Stadyumu'na da yabancı

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da Fernando Muslera hariç tüm yabancı oyuncular ilk kez Ülker Stadyumu'nda Galatasaray formasıyla sahaya çıkacak.

Sarı kırmızılı takımda bu sezon kadroya dahil edilen Cedric Carrasso, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Iasmin Latovlevici, Younes Belhanda, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis'in yanı sıra geçtiğimiz sezonlarda kadroda bulunan Ryan Donk, Jason Denayer, Martin Linnes ve Garry Rodrigues, daha önce Ülker Stadyumu'nda Galatasaray formasıyla süre alamadı.

Galatasaray'da Türk futbolculardan Eray İşcan, Serdar Aziz, Hakan Balta, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş daha önce Ülker Stadyumu'nda sarı kırmızılı formayı terletirken, diğer Türk futbolcular Galatasaray forması ile deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı süre bulamadı.

10 numara 3 maçın ardından değişiyor

Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin mabedi Ülker Stadyumu'nda oynadığı son 3 resmi maçta Wesley Sneijder'in terlettiği 10 numaralı forma, bu maçla birlikte Younes Belhanda'ya geçecek. 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında sarı kırmızılı takımın 10 numaralı formasını Ülker Stadyumu'nda giyen Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, sezon başında takımdan ayrılmış ve forma numarasını yeni transfer Younes Belhanda'ya bırakmıştı.

En tecrübeliler Muslera ve Selçuk

Galatasaray'ın aktif kadrosunda daha önce Ülker Stadyumu'nda sarı kırmızılı formayı terletmiş tek yabancı futbolcu olan Fernando Muslera ve uzun süredir takım kaptanlığı yapan Selçuk İnan, Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında en güvendiği isimler konumunda. 2011-2012 sezonunda takıma katılan iki isim, geldikleri sezondan bu yana ligde Ülker Stadyumu'nda oynanan 7 Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 6'şar kez forma şansı buldu. Fernando Muslera, sakatlığı nedeniyle 2013-2014 sezonunda oynanan maçta görev alamamış ve eldivenlerini Eray İşçan'a bırakmıştı. Selçuk İnan ise geçen sezon teknik direktör Jan Olde Riekerink'in tercihi ile mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı.

Derbide ilk gole dikkat

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 24 yılı kapsayan son 49 lig maçında ilk golü atan takım sadece 3 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe ilk golü attığı 23 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray ise golsüz eşitliği bozduğu 11 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 49 lig maçının 6'sı gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların tamamında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Habere konu olan dönemde 3 karşılaşmada ilk golü atmasına rağmen Galatasaray, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray rekabetinde yapılan son 49 lig mücadelesinin 6'sı ise golsüz sona erdi.

Fenerbahçe maç çeviremiyor

Sarı-lacivertli takım, bu sezon Süper Lig'de ilk golü yediği 8 maçta da galip gelemedi.

Fenerbahçe, ilk golü kalesinde gördüğü ikişer Teleset Mobilya Akhisarspor ve Trabzonspor maçının yanı sıra Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Kayserispor mücadelelerini kazanamadı.

İki Teleset Mobilya Akhisarspor maçının yanı sıra Medipol Başakşehir'e kaybeden sarı-lacivertliler, iki Trabzonspor mücadelesi, Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray 3 maçta dönüşe imza attı

Sarı-kırmızılı takım ise bu sezon Süper Lig'de ilk golü yediği 8 maçın 3'ünü kazanırken, 5'inde mağlup oldu.

Galatasaray, 1-0 geri düştüğü Bursaspor ve Atiker Konyaspor mücadelelerini 2-1'lik skorlarla kazandı, Göztepe karşılaşmasını 3-1 önde tamamladı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ilk golü gördüğü Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarını ise kaybetti.

Fatih Terim'in 54. derbi heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 54. kez bir derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 53 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü kez görev alan 64 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 19 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü.

Fenerbahçe karşısında 26 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 26 derbi yaptı.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 10'unu kazanırken, 7'isinde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 27 derbide ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Kadıköy'de son galibiyeti de hezimeti de gördü

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray, bundan sonra dış sahada rakibi ile oynadığı 21 müsabakada galip gelemedi.

Galatasaray, Fenerbahçe karşısındaki ligdeki en ağır yenilgisini de Fatih Terim döneminde yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 6 Kasım 2002'de deplasmanda oynadığı maçta rakibine 6-0 mağlup oldu.

Bin 637 gün sonra derbiye çıkacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bin 637 gün sonra derbi maçta görev alacak.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'daki son derbisine 2013-2014 sezonunda 22 Eylül 2013'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ı 3-0 hükmen mağlup ettikleri maçta çıkmıştı.