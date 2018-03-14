Fenerbahçe Galatasaray maçına günler kala heyecan şimdiden başladı. Kritik derbi maçı öncesi iki takımda hazırlıklarını tamamlıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe Galatasaray'ı konuk edecek.

Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki kritik derbide Galatasaray'ın en güvendiği isim, gol krallığında zirvede bulunan Fransız santrforu Bafetimbi Gomis olacak.

Fenerbahçe'nin bu sezon en formda ismi Brezilyalı hücumcu orta saha Giuliano Victor de Paulo da gollerine derbide devam etmeye çalışacak.

Gomis'ten 25 gol

Geride kalan 25 haftada 61 golle ligin en skorer takımı olan Galatasaray'da Gomis'in başarılı performansı dikkati çekiyor.

Ligde 24 maçta forma giyen Gomis, 25 kez rakip fileleri havalandırarak etlili bir performans ortaya koydu. Fransız futbolcu, son 3 maçta gol atma sevinci yaşarken, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 8 kez sarsarak formda bir görüntü sergiledi.

Sakatlığı nedeniyle derbide oynaması beklenmeyen Galatasaray'ın diğer santrforu Eren Derdiyok ise bu sezon takımına 16 lig maçında 3 gol katkısı verdi.

Gomis'ten sonra sarı-kırmızılıların en skorer isimleri orta sahadan çıktı. Kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile ön libero Tolga Ciğerci, 6'şar golle takımlarına önemli bir katkıda bulundu.

Fenerbahçe'nin en golcüsü Giuliano

Fenerbahçe, bu sezon santrforlarından inişli çıkışlı bir performans alırken, takımın en golcü ismi Giuliano oldu.

Sarı-lacivertlilerin "10" numarası, 22 lig maçında 12 gol attı. Son 2 lig müsabakasında fileleri sarsan Giuliano, formunu derbide de sürdürerek takımının 3 puan alması için mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin kadrosundaki 3 santrfor, bu sezon toplam 10 golde kaldı. Ligde ikinci yarının Fenerbahçe adına en golcü ismi Jose Fernandao'nun 5 golü bulunuyor. İspanyol santrfor Roberto Soldado ise Süper Lig'de 12. haftada Demir Grup Sivasspor'a karşı yaptığı "hat-trick" dışında gol atma başarısı gösteremedi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle derbide oynamayacak Hollandalı santrfor Vincent Jannsen ise sadece 2 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'nın da 5 golü var.

Golcü stoperlere dikkat

Derbide karşı karşıya gelecek iki takımın stoperlerinin bu sezon attığı goller dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'nin stoperleri 5, Galatasaray'ın stoperlerinin ise 6 golü var. Sarı-lacivertlilerde derbide oynaması beklenen Roman Neustadter'in 3, Martin Skrtel'in ise bu sezon 2 golü var.

Galatasaray'ın "gizli golcüsü" Brezilyalı savunmacı Maicon Roque ise tam 5 gole imza attı. Sarı-kırmızılıların milli stoperi Serdar Aziz de bu sezon 1 golle takımına katkıda bulundu.

GALATASARAY GALİBİYETE HASRET

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 21 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 21 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 6 kez de berabere kaldı.

Kadıköy'de 14 gol attı, 43 gol yedi

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 21 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 21 maçın 11'inde skor üretemezken, 2 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.

Galatasaray'ın Kadıköy karnesi

Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 21 resmi maç ve sonuçlar şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS)

07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4

06.05.2001 Süper Lig 2 - 1

16.02.2002 Süper Lig 1 - 0

06.11.2002 Süper Lig 6 - 0

29.02.2004 Süper Lig 2 - 1

22.05.2005 Süper Lig 1 - 0

08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1

22.04.2006 Süper Lig 4 - 0

03.12.2006 Süper Lig 2 - 1

08.12.2007 Süper Lig 2 - 0

03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0

09.11.2008 Süper Lig 4 - 1

25.10.2009 Süper Lig 3 - 1

24.10.2010 Süper Lig 0 - 0

17.03.2012 Süper Lig 2 - 2

12.05.2012 Süper Lig 0 - 0

12.05.2013 Süper Lig 2 - 1

10.11.2013 Süper Lig 2 - 0

08.03.2015 Süper Lig 1 - 0

25.10.2015 Süper Lig 1 - 1

20.11.2016 Süper Lig 2 - 0