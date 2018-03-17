Fenerbahçe Galatasaray maçına saatler kala heyecan dorukta. Dünyanın en iyi derbileri arasında yer alan Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı öncesi muhtemel 11'ler sayfamızda. Futbolseverlerin merak ettiği Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? soruların cevapları HTSpor'da..
DEV HEYECAN BAŞLIYOR
Süper Lig'de iki maç üst üste kaybettikten sonra geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0'la geçen sarı-lacivertliler, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi. Konuk edeceği lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yenip şampiyonluk yolundaki iddiasını tekrar ortaya koymaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ikinci Beşiktaş ve üçüncü Medipol Başakşehir'in birbirleriyle oynayacağı haftayı da galibiyetle kapatması durumunda önemli bir adım atmış olacak.
Fenerbahçe, ayrıca 18 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmediği rakibine yine galibiyet sevinci yaşatmamaya çalışacak.
Süper Lig'de 53 puanla, en yakın rakipleri Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in üçer puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip ise, derbide avantajını korumaya çalışacak. Fenerbahçe'ye karşı 1999 yılı aralık ayından bu yana Kadıköy'de çıktığı 21 resmi maçta da kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için ter dökecek.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Bülent Yıldırım
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Aatıf, Giuliano, Fernandao
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK
Fenerbahçe'de derbi öncesi iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile milli sol bek İsmail Köybaşı'nın derbide forma giymesi beklenmiyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, derbide sarı kart görmesi durumunda 27. hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.
MARİANO CEZALI, EREN DERDİYOK SAKAT
Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Eren Derdiyok, derbide oynayamayacak. Ligde son oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mariano, Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkma şansını kaçırdı.
Sakatlığının tedavisi süren Eren Derdiyok da derbide sahada olamayacak.
Öte yandan Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Reges ve Sofiane Feghouli, derbide kart görmeleri durumunda, 27. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde oynama şansını kaçıracak.
FENERBAHÇE İÇ SAHADA...
Fenerbahçe bu sezon iç sahada istediği performansı gösteremedi. Taraftarı önünde bu sezon 12 maça çıkan sarı-lacivertliler, 12 puan yitirdi. Fenerbahçe, Kadıköy'deki son maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenilerek, taraftarının protestolarına maruz kalmıştı.
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı yenilirse tam 25 yıl sonra ligde iç sahada üst üste 2. kez maç kaybedecek. Sarı-lacivertliler, Türkiye'nin en üst düzey liginde taraftarı önünde üst üste 2 maç son olarak 1992-1993 sezonunda kaybetti.
Söz konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında 23. haftada Trabzonspor'a (20 Mart 1993), 25. haftada ise Galatasaray'a (11 Nisan 1993) kaybederek, seyircisini üzmüştü. Aradan geçen 25 yılda sahasında üst üste 2 yenilgi almayan Fenerbahçe, derbide bu istatistiğin tekrarlanmaması için de mücadele edecek.
GALATASARAY'IN DEPLASMAN PERFORMANSI
Fenerbahçe ile rakip sahada karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, deplasmanda yaptığı son 8 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu.
Galatasaray, dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.
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