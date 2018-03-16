Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray maçına atanan hakem Bülent Yıldırım, kariyerinde 11. kez derbide düdük çalacak. Yıldırım, bu sezon ilk kez derbiye atandı. Tecrübeli hakem son derbisine bir yıl önce çıktı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Bülent Yıldırım, geçen sezonun 22. haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını yönetti. Bu arada Bülent Yıldırım, 6. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Daha önce iki takım arasında yönettiği 5 derbinin 2’sini Galatasaray, birini Fenerbahçe kazandı. Tecrübeli hakem, bu sezon ligde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın birer maçına çıktı.

YOK BÖYLE TESADÜF!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın yani 17 Mart 2018’de oynanacak zorlu derbi maçı beraberinde ilginç bir tesadüfü de getirdi. İki takım aynı tarihte 17 Mart 2012’de yine Kadıköy’de karşı karşıya gelirken takımın teknik direktörleri Aykut Kocaman ve Fatih Terim’di. Aynı zamanda maçı yönetim hakem de Bülent Yıldırım’dı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

"YILLANMIŞ ŞARAP GİBİ"

"Süper Lig’in en değerli hakemlerinden biridir. Adeta yıllanmış şarap gibi. Yaşı ilerledikçe hakemliği pırıl pırıl parlıyor. Yıllarca hep söylediğim bir laf vardır; olgun yaş, hakemliğin en üst noktasıdır. Bülent Yıldırım kendisine çok iyi bakan, gençlerle başa çıkmak için her türlü fedakarlığı göze alan bir karakter yapısına sahiptir. Böyle derbilerin onlarcasını yönetti. Bu derbiden de yüzünün akıyla çıkacağına dair hiç bir endişem yok. Futbolcular hakemin işini zorlaştırmazsa güle oynaya bir maç yönetimi ortaya çıkar. Aksi takdirde otoriter kimliğe sahip Bülent Yıldırım kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Popüler bir mesleği vardı, bıraktı. Profesyonel hakem oldu. Artık esas mesleği hakemlik. Bu işe dört elle sarıldı. Yaptığı işin önemini ve sorumluluğunu çok iyi bilen biridir."