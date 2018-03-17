Spor Toto Süper Lig'de 26. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisi nefesleri kesti. İki takım da rakip kale önünde birçok pozisyona girerken futbolcular bu pozisyonları gole çevirmeyi başaramadı. Kadıköy'e 53 puanla lider gelen Galatasaray, Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesinde haftayı lider kapatmayı garantiledi. Sarı-kırmızılılarla 6 puanlık farkı kapamayı başaramayan Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha Josef de Souza, maç sonunda açıklamalar yaptı. Josef'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Derbilerde detaylar belirleyici olur. Maçın sonlarına doğru iki üç net fırsat yakaladık fakat kazanamadık. Önümüzde 8 maç var, pes etmeden devam etmek zorundayız"

"TÜM PLANIMIZ KAZANMAK ÜZERİNDEYDİ"

"Açıkçası bugün tüm planımız kazanmak üzerindeydi. Taraftarımızın önünde oynadık ve Galatasaray bizi uzun süredir yenemiyordu. Hala 8 maç var, lig bitmedi ve biz sonuna kadar savaşacağız"

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

Nabil Dirar da maç sonunda açıklamalar yaptı. Faslı oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kazanmayı başaramadığımız için üzgünüz. Kazanmak için her şeyi yaptık. Eksik olan tek şey goldü. Rakip yarı alanda oynamak istedik, onlar da bazı pozisyonlar üretti. Çok üzgünüz gerçekten, kazanmayı çok istiyorduk."

"Taraftarlarımız inanılmaz bir atmosfer oluşturdular, tüylerim diken diken oldu. Bizim arkamızda olmaları çok önemliydi. Bizi çok iyi motive ettiler. Bizim için her zaman itici bir güç oldular. Yine gelsinler, yine onlara ihtiyacımız olacak. Bizim arkamızda olmaya ve bizi desteklemeye devam etsinler."