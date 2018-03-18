Ülker Stadyumu’nda dün galibiyete yaklaşan Sarı-Kırmızılılar, bir türlü fileleri havalandıramadı. Cimbom, 89’da frikik kazanırken, topun başına Maicon geldi... Brezilyalı oyuncunun vuruşunda havada süzülen meşin yuvarlak yan direkten auta gitti. Son saniyelerde de Tolga Ciğerci, uygun durumda şutunu çekerken, bu kez gole Muslera gibi devleşen kaleci Volkan izin vermedi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, sarı-Kırmızılı taraftarlar, bu kaçan fırsatlar karşısında geçmişe kısa bir yolculuk yaparak, kaderlerine isyan etti. 2011-12 sezonunun ikinci yarısında skor 2-2 devam ederken Galatasaray galibiyete çok yaklaşmış, son saniyelerde Milan Baros’un dokunuşunda top üst direkten geri gelmişti. Taraftarlar sosyal medyada Çek yıldızın ve dün akşam kaçan pozisyonların fotoğraflarını paylaşıp “Yine aynı son” diyerek üzüntü yaşadı.

ACI ACI GÜLÜMSEDİ

Maicon'un frikiğinde meşin yuvarlak yan direkten auta giderken, kameralar Fatih Terim’e döndü. Terim’in acı acı gülümsemesi dikkat çekti. Yardımcı antrenör Hasan Şaş’ın ise Tolga’nın kaçırdığı gol sonrası kendisini yerlere atması dikkati çekti.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

BÜYÜ MÜ VAR!

Galatasaray'ın Kadıköy’de bir türlü şeytanın bacağını kıramaması üzerine “Büyü mü var?” söylentileri bile çıkmıştı. 2014-15 sezonunda 8 Mart 2015 tarihinde oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanırken, Burak Yılmaz’ın aşırtmasının gol olmaması bu dedikoduları körüklemişti. Burak’ın vuruşunda kaleye doğru süzülen top bir anda yükselerek dışarı gitmiş, o dönem bu görüntü çok tartışılmıştı.