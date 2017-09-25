Fenerbahçe: Gebze arazisiyle ilgili imar çalışmaları başladı

Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ilerleyen yıllarda tüm sportif tesislerin bir arada toplanması amacıyla satın alınan Gebze arazisiyle ilgili olarak imar çalışmalarının başladığını belirtti.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün sahip olduğu bir çok değerli araziden biri olan ve ileride tüm sportif tesislerimizin bir araya toplanması amacıyla satın alınmış Gebze arazisi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bahse konu arazi ile ilgili imar çalışmalarına start verilmiş olup, konu ile ilgili bilgilendirmeler ilerleyen dönemde kulüp kanallarımız aracılığıyla kamuoyuna yapılacaktır."

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