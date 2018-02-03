Süper Lig'e Aykut Kocaman yönetiminde inişli çıkışlı bir grafikle başlayan Fenerbahçe, 11. haftadaki Osmanlıspor beraberliğinin ardından çıkışa geçmiş ve sonrasında oynadığı 6 maçtan 5 galibiyet çıkarmıştı.

Ligde son 12 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Sarı-lacivertliler, 37 puanla 3. sırada bulunuyor.

Süper Lig'e Ümit Özat yönetiminde başladıktan sonra 3. haftada yollarını ayırmıştı. Özat, 12. hafta sonrasında yeniden Gençlerbirliği'ne dönmüş ve 2-0'lık Osmanlıspor yenilgisinden sonra oynadığı 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Devre arasında kadrosunu Stephane Sessegnon ve Aydın Karabulut gibi tecrübeli isimlerle güçlendiren Gençlerbirliği 20 puanla 14. sırada yer alıyor.

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FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Mehmet Topal, Hasan Ali, Josef, Oğuz Kağan, Dirar, Alper, Valbuena, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Claro, Alper, Uğur, İssah, Khalili, Ahmet İlhan, Sessegnon, Jailton

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat



STAT: Ülker

SAAT: 19:00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: BeIN Sports 1

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG PUAN DURUMU

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında ise Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yenerek moral buldu.

Fenerbahçe, haftaya 37 puanla lider Medipol Başakşehir'in 5, ikinci Galatasaray'ın ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada girdi. Ligde 12 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 5'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 17 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Son 6 lig maçında aldığı üçer galibiyet ve beraberlikle çıkışa geçen Gençlerbirliği, 20 puanla 14. sırada yer alıyor. Başkent ekibi ligde son yenilgisini geçen yıl 24 Kasım'da Osmanlıspor karşısında 2-0'lık skorla yaşadı.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı ise Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE STOPER SIKINTISI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de sakatlık nedeniyle stoper bölgesinde yaşanan sıkıntı devam ediyor. Sol dizinde oluşan kıkırdak bozulması nedeniyle sahalara dönmesi 3 haftayı bulacak Martin Skrtel, forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Portekizli stoper Luis Neto ve sezonu kapatan genç futbolcu Yiğithan Güveli'den de teknik direktör Kocaman faydalanamayacak. Fenerbahçe'de Giuliano Victor de Paulo, Vincent Janssen ile Şener Özbayraklı'nın da sakatlıkları devam ediyor.

Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Gençlerbirliği karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Medipol Başakşehir deplasmanında cezalı duruma düşecek.

KADIKÖY'DE 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 7 lig maçını da kaybetmedi. Sahasında oynadığı ilk iki maçta Trabzonspor'la berabere kalıp Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, daha sonra taraftarı önünde çıkışa geçti. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de son 7 iç saha maçında sadece Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak puan yitirdi.

90. RANDEVU

Lig tarihinde bugüne dek 89 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. Taraflar arasındaki maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe'nin attığı 155 gole, Gençlerbirliği 92 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE SON 34 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 34 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 25'ini kazandı, 6'sında berabere kaldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28-3, gol sayısında da 99-37 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 11 maç ise berabere sonuçlandı. Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 17 maçtan 16'sını yitirdi, birinde berabere kaldı.

Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti. İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.