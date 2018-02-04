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Futbol

Fenerbahçe'de çıldırtan hatalar!

04.02.2018 - 10:33 | Güncelleme:

Fenerbahçe, rakibini bunaltmış tek kale oynuyordu. İlk 45 dakikanın bitiminde Volkan Demirel ve Nabil Dirar ikilisi öyle bir hata yaptılar ki ağlara giden topla moraller altüst oldu. Toparlanıp Kanarya 2-1 öne geçti. Ancak bu defa da Mehmet Topal yıktı!

  • 1 Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında çıldırtan hatalar!
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    Fenerbahçe için Gençlerbirliği maçının önemi büyüktü... 

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    Şampiyonluk yarışı veren Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz hafta Trabzon’da berabere kalarak zirveyle puan farkının açılmasına neden olmuştu. 

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    İşte bu psikolojideki Fenerbahçe maça muhteşem başladı. 

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  • 5 Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında çıldırtan hatalar!
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    İlk 45 dakikada iki topu direkten dönerken Gençlerbirliği’ni sahasından çıkartmadı. 

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Yorumlar 18
  • Misafir 2 saat önce
    Günahların takımı Fenerbahçe. İnsan biraz ders alır, kendi hatalarını irdeler. Suçu hep başkasına atmak acizliktir.
  • Misafir 2 saat önce
    gökan gönül gitsin caner gitsin lenss gitsin musa gitsin elinde tutama saga sola çmur at aykut kocaman.yıldızları hep yok ettin alex gibi şimdide valbuenna yı yemeye çalışıyorsun. zico dan sonra fenere top oynatan bir hoca daha gelmedi.
  • Misafir 2 saat önce
    topalla dırarı forvet oynatsınlar kaleden uzak dursunlar
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