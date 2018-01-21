SERDAR ALİ ÇELİKLER: İSTEK VE KARAKTER

Bir takım bir maçı kazanmak için neler yapmalıdır? Teorik olarak hücum ederken istekli olmalı, rakip alanda çoğalabilmeli ve rakibine de mümkün olan en az sayıda pozisyon vermeli. F.Bahçe aynen bunu yaptı. Göztepe’ye neredeyse pozisyon vermediği, önde baskılı oynadığı, dönen topları aldığı, son derece baskılı, henüz 15. saniyeden itibaren üretime başlamış çok iyi bir ilk 30 dakika geçirdi. Duran top başarısını atılan golle devam ettirdiler ve çok bariz bir pozisyonu daha gole çeviremediler. Artık söylemekten yorulduk ve belli ki Kocaman’ın fikri de değişmeyecek. Aatif ve Dirar kanatta iken; Topal orta ikilideyken çok fazla top kaybı yapan bir takım görüntüsü ile üretim devamlılığı sorunu yaşanmaya devam edecek. Ama dün müthiş oynayan Fernandao ile rakip alanda yeterli derecede top tutulabildi.

2. yarıda yenilen gol tamamen bireysel hata ile geldi. Bu dakikadan sonra Kocaman kendini tekzip edercesine hem Soldado’yu hem de Valbuena’yı birden oyuna soktu. Aatif ve Isla çıktı; Dirar bence oynayabileceği tek yer olan sağ beke geldi. Yani bir anda Giu-Valbuena-Soldado-Fernandao dörtlüsü sahada kaldı. Kocaman’ın kendini inkarı işte buradaydı. Madem Valbuena oyun disiplini sorunu yaşıyor, o zaman risk almak gerektiğinde oyun disiplinini bozduğu iddia edilen Valbuena neden oyuna sokuluyor? Tüm bu ifrat-tefrite rağmen bu dönemde de gereken yapıldı. Yine çok üretildi. Ama Göztepe 84’de galibiyet golünü kaçırmayıp içeri atsa Kocaman muhtemelen kendini suçlar ve “Bu kadar çok hücumcu ile oynarsak işte böyle gol yeriz” derdi. Ama risk yoksa kazanç da yok. İşte 4 hücumcu (Giu yerini Alper’e bıraksa da diziliş 4-2-4’tü) sahadayken bindiren sağ bekin ortasında gol geldi. Açıkçası galibiyet Fenerbahçe’nin hakkıydı. Göztepe tesadüfi golü sonrası hiç ama hiç top tutamadı. Tamer Tuna’nın hücum planı neydi gerçekten merak ettim. F.Bahçe 4-5 net pozisyon bulduğu; 2 gol attığı sadece 2 pozisyon verdiği maçı kazanmalıydı. Olması gereken de oldu.

FERNANDAO

Uzun süredir oynamamasına rağmen müthiş bir maç çıkardı.

SKRTEL

İsmail hatalı ama Skrtel hakikaten iyiden iyiye kötüye gidiyor.

7- Fenerbahçe, Kadıköy’de oynadığı son 7 maçı kaybetmedi. 7 maçta sadece Kayserispor’la 3-3 berabere kalarak puan yitirdi.

11- Ligde 11 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip olan Fenerbahçe, son yenilgisini 29 Eylül 2017’de Akhisar’a karşı aldı: 1-0

FAİK ÇETİNER: KOCAMAN KUMAR OYNUYOR

Fenerbahçe ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak için mutlaka Göztepe’yi yenmek istiyor. Zirvede takımların puan olarak birbirlerine yakın oluşları seyirciyi de ümitlendirmiş. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Kadıköy’de tribünleri doldurmuş. Aykut Kocaman kendi transfer ettiği Valbuena ile Soldado’yu yanına oturtup onların yerine Aatif ile Fernandao’yu sahaya sürdü.

Oyun başlıyor, F.Bahçe yine önde baskı yapıyor. Göztepe kendi alanından çıkmakta zorlanıyor. Sağdan İsla ve Dirar, soldan da Giuliano ile İsmail’in kanat bindirmeleri ve kesmeleri var. Ofansif oyuna istekli F.Bahçe’de gol ise yine duran toptan geliyor. İlk 15 dakika dolarken, İsmail Köybaşı’nın kornerinde Fernandao yükselip kafayı vuruyor, Beto’yu mağlup ediyor. Golden sonra F.Bahçe’nin istekli futbolu biraz daha devam ediyor. Göztepe’nin aklı ve ayakları devre bitimine doğru çalışmaya başlıyor. Biraz daha öne çıkıyorlar. Garanti paslarla atak geliştirip golü düşünüyorlar. Ancak ne güçleri ne de becerileri ilk yarının sonucunu değiştirmeye yetmiyor.

Aykut Kocaman ikinci yarıya hamle yapmadan başlıyor. Göztepe’nin golü pek düşünmediği dakikalarda F.Bahçe’den bir ikram geliyor. İsmail Köybaşı’nın rakip Poko’ya verdiği pası! bu oyuncu affetmiyor ve eşitliği sağlıyor. Hem de oyuna girer girmez. Beraberlik gelince Aykut Kocaman da uyanıyor. Baştan alması gerekenleri sırayla sahaya sürüyor. İsla, Aatif çıkıyor, önce Valbuena ile Soldado, sonra da sakatlanan Giuliano’nun yerine Alper Potuk oyuna dahil oluyor. Son bölümde defansif tedbirleri rafa kaldıran F.Bahçe, tüm hatlarıyla saldırıyor. Son dakikalara girilirken Göztepe, Poko’nun başlattığı atak sonunda Castro ile bir pozisyon yakalıyor. Atamamak, atmaktan daha zor. Gol olsa Kadıköy, F.Bahçe’nin başına yıkılacak. Ama sahanın kötülerinden Castro, zoru! başarıyor. Uzatma dakikalarında doldur boşalt devam ediyor. “Maç böyle biter” derken, tribünlerden protesto yiyen, ıslıklanan sahadaki en kötü F.Bahçeli Dirar ortalıyor, Göztepeli Kosanovic de kendi kalecisini avlayınca F.Bahçe öne geçip bayram yapıyor.

Dünkü maçtan sonra şunu söyleyebiliriz: Aykut Kocaman kumar oynuyor. Kumar oynayanlar hep kazanamaz haberi olsun.

SATIŞTAKİLER SAHADA

Sene başında Aatif, devre arasında da Fernandao talipleri çıksa gönderilecekti. Ama görüyoruz ki; satışta olanlar F.Bahçe’de banko oynamaya başladılar. Valbuena ve Soldado kadrodayken bile.

MAVİ NEREDEN ÇIKTI?

Göztepe’nin dünkü forma rengi gözüme hiç sıcak gelmedi. Biz Göztepe’yi hep Sarı-Kırmızı olarak biliriz. Mavi forma, Göztepe ile çok örtüşmüyor. Haberleri olsun.

Fenerbahçe Göztepe