Fenerbahçe için Mesut Özil iddiası

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Haberlerde, Fenerbahçe’nin de Alman futbolcu için çok önemli bir seçenek olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler’in Türkiye’nin en başarılı kulüplerinden biri olduğu ancak son 3 sezonda şampiyonluk kazanamadığı, yeni sezona da kötü başladığı kaydedildi.