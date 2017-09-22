Fenerbahçe ile Alper Potuk anlaştı! Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Spor Kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alper Potuk'la ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Futbol takımımızın oyuncularından Alper Potuk ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesinin 4 yıl uzatılması yönünde prensip anlaşması sağlanmıştır.



Oyuncumuzun imza töreni ve konuyla ilgili detaylar için önümüzdeki hafta gereken açıklamalar yapılacaktır.



Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.''





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