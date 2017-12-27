Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ülker Stadı'nda İstanbulspor'u ağırlıyor...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HT SPOR ARENA'DA... FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE: 0 - İSTANBULSPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

STAT: Ülker

SAAT: 20:30

YAYIN: Atv

HAKEM: Arda Kardeşler

FENERBAHÇE: Kameni, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Samed, Alper, Fernandao

YEDEKLER: Volkan, Erten, Isla, Ozan, Neto, Giuliano, Yiğithan, Oğuz Kağan, Serhat, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman





İSTANBULSPOR: Okan, Yalçın, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic, Oğuzhan, Wellington, Kubilay, Mehmet, İbrahim Halil Çolak, İbrahim Yılmaz

YEDEKLER: Umut, Yunus Emre, Muhammed, Muhsin, Tuncer, Bougouhi, Eslem, Zafer, Ali, Hakan

TEKNİK SORUMLU: Tamer Avcı

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2017 yılındaki son karşılaşmasını İstanbulspor'a karşı oynayacak. Sarı-lacivertliler, 5. turda Adana Demirspor'u iki maçta da mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırmıştı.

İSTANBULSPOR'LA 13 YIL SONRA

Fenerbahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek. İki ekip en son, sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.

Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahaya çıkacak.

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