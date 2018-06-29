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Cocu ile Wilshere İstanbul'a birlikte uçtu

29.06.2018 - 07:48 | Güncelleme:

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Jack Wilshere'in, Phillip Cocu'yla aynı uçakta İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. İşte İngiliz yıldızın transferinde son durum...

  • 1 Fenerbahçe, Jack Wilshere ile transfer için anlaştı mı?
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    Önce sportif direktör Damien Comolli’yi açıklayan ardından Aykut Kocaman’la yolları ayıran daha sonra da Phillip Cocu ile anlaşma sağlandığını açıklayan başkan Ali Koç, transferde de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

  • 2 Fenerbahçe, Jack Wilshere ile transfer için anlaştı mı?
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    Comolli ve Cocu’nun verdiği rapor doğrultusunda eksik bölgeler için belirlenen futbolcu adaylarıyla görüşmeler devam ederken, İstanbul’a gelen Jack Wilshere’in transferiyle ilgili çarpıcı detaya Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul ulaştı.

  • 3 Fenerbahçe, Jack Wilshere ile transfer için anlaştı mı?
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    Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan İngiliz orta saha, geçtiğimiz Türkiye’ye ayak basmıştı.

  • 4 Fenerbahçe, Jack Wilshere ile transfer için anlaştı mı?
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    Tesisleri gezen ve yönetimle masaya oturan 26 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Cocu ile aynı uçakta İstanbul’a geldiği ortaya çıktı.

  • 5 Fenerbahçe, Jack Wilshere ile transfer için anlaştı mı?
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    JACK WİLSHERE’İN KARARI BEKLENİYOR

    Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Londra’dan havalanan ve Wilshere ile kardeşini taşıyan özel uçak ilk olarak Hollanda’nın Rotterdam kendine geçti.

  • 6 Fenerbahçe, Jack Wilshere ile transfer için anlaştı mı?
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    Burada F.Bahçe’ye imza atmak için İstanbul’a gelecek olan Philip Cocu ve yardımcıları kafileye dahil oldu.

  • 7 Fenerbahçe, Jack Wilshere ile transfer için anlaştı mı?
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    Yaklaşık 4 saat süren yolculuk esnasında Hollandalı teknik adam ile İngiliz yıldız uzun uzun konuştu.

  • 8 Fenerbahçe, Jack Wilshere ile transfer için anlaştı mı?
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    Cocu, F.Bahçe’ye 3 yıllık imza attığı esnada tesisleri gezen Wilshere, dün ise başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli ile masaya oturdu.

  • 9 Fenerbahçe, Jack Wilshere ile transfer için anlaştı mı?
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    Görüşmelerin oldukça pozitif geçtiği öğrenilirken, İstanbul’u da çok beğenen ofansif orta sahanın Sarı-Lacivertliler’in teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

  • 10 Fenerbahçe, Jack Wilshere ile transfer için anlaştı mı?
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    Dün kardeşiyle birlikte Türkiye’den ayrılan Wilshere, son kararını verdikten sonra imza için tekrar İstanbul’a gelecek.

  • 11 Fenerbahçe, Jack Wilshere ile transfer için anlaştı mı?
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    Transfer çalışmalarını büyük titizlik ve gizlilikle yürüten F.Bahçe Yönetimi’nin Jack Wilshere ile ilgilendiğini ve yıldız futbolcuyu İstanbul’a getirdiğini ilk HABERTÜRK duyurmuştu.

  • 12 Fenerbahçe, Jack Wilshere ile transfer için anlaştı mı?
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  • 13 Fenerbahçe, Jack Wilshere ile transfer için anlaştı mı?
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