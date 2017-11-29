Fenerbahçe, Kadıköy'de 13 maç sonra gol yemedi!

Sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 resmi müsabaka yaptı. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, arka arkaya ilk kez 3 resmi maçı da kazandı.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda da Adana Demirspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet seriye yakaladı.

ALPER'DEN İLK HAT-TRICK

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Alper Potuk, karşılaşmada attığı 3 golle galibiyette önemli rol oynadı. Adana Demirspor filelerini 23, 51 ve 66. dakikalarda havalandıran Alper, profesyonel kariyerinde resmi maçlarda ilk kez "hat trick" yaptı.

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de bu sezon "hat trick" yapan ikinci futbolcu oldu. Sarı-lacivertli ekipte İspanyol golcü Roberto Soldado da Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında 3 gole imza atmıştı.

AHMETHAN KÖSE İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin genç forveti Ahmethan Köse, A takımdaki ilk golünü kaydetti. Mücadelenin 88. dakikasında Ahmethan'ın da içinde bulunduğu pozisyonda penaltı kararı çıktı. Janssen'in jest yaparak bıraktığı penaltıda topun başına geçen 20 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Ahmethan Köse, bu sezon Fenerbahçe A Takımı ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 4 UEFA Avrupa Ligi öne eleme maçında forma giydi.

KADIKÖY'DE 13 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, Kadıköy'de 13 maç sonra kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, bu maça kadar Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 maçta da gol yemişti. Bu sürede 2 Avrupa Ligi, 10 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında filelerinde gol gören sarı-lacivertliler, kötü seriye Adana Demirspor karşısında son verdi.

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