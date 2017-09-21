Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 14 Beşiktaş derbisini kaybetmedi

Süper Lig'de 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesinde, Kadıköy'deki maçlarda ev sahibi sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında tek farkla üstünlüğü bulunuyor.

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı'nda 53 kez karşılaştı. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe 19, Beşiktaş 18 kez kazandı, 16 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de Fenerbahçe 71, Beşiktaş 69 kez gol sevinci yaşadı.

LİG MAÇLARI

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında ise galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 5 farkla üstünlüğü var.

Taraflar Ülker Stadı'nda 36 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 14, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 13 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe evinde 48 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 43 kez fileleri havalandırdı İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçı 0-0 sona erdi.

FENERBAHÇE, EVİNDEKİ SON 14 DERBİYİ YİTİRMEDİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı evindeki son 14 randevuyu yitirmedi. Sarı-lacivertliler, tarihe geçen 17 Nisan 2005'teki 4-3'lük lig mağlubiyetinin ardından Beşiktaş ile Kadıköy'de yaptığı 14 resmi maçı yitirmezken, bu süre içinde 8 kez kazandı, 6 kez de berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ'TAN "FARKLI" GALİBİYETLER

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi açık farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi. Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini 3 kez 3-0 yenmeyi başardı.

KADIKÖY'DEKİ SON 10 LİG MAÇI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de yapılan son 10 lig maçında alınan sonuçlar ise şöyle:

TARİH SONUÇ (FB-BJK)

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29.11.2008 2 - 1

18.04.2010 1 - 0

19.09.2010 1 - 1

05.02.2012 2 - 0 (Lig Grubu)

29.04.2012 2 - 1 (Süper Final)

07.10.2012 3 - 0

30.11.2013 3 - 3

22.03.2015 1 - 0

29.02.2016 2 - 0

03.12.2016 0 - 0



KOCAMAN İLE GÜNEŞ 19. RANDEVUDA

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri arasındaki rekabette, Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyetlerde 1 maç üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş, 15'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 18 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçlarda Kocaman'ın ekipleri 7 galibiyet elde etti. Şenol Güneş ise Kocaman'a karşı 6 kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli iki teknik adamın başında bulunduğu takımlar, 5 maçta da berabere kaldı.

Kocaman ve Güneş ilk kez, 23 Ocak 2005'te bir Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi. Bu maçta Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor, Kocaman'ın ekibi Malatyaspor'u 2-0'la geçerek tur atlamıştı.

Kocaman; Malatyaspor, Konyaspor ve Fenerbahçe, Güneş ise Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde karşı karşıya geldi.

İki teknik adam, 12 yıl önce başlayan rekabette, 19. randevuya 23 Eylül'de Kadıköy'de çıkacak.

KOCAMAN, FENERBAHÇE'DE BİR KEZ YENİLDİ

Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, Şenol Güneş'in takımlarına karşı başarılı bir performans ortaya koyuyor.

Kocaman, 2010 yılında ilk kez başına geçtiği Fenerbahçe'yle Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor'a karşı 7 kez mücadele etti. 7 karşılaşmada, Fenerbahçe 4 galibiyet elde etti, 2 beraberlik aldı ve bir kez mağlup oldu. Güneş'in çalıştırdığı bordo-mavili ekip, Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'yi 23 Ağustos 2010'da sahasında 3-2 yendi. Daha sonra Kocaman, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 6 maçta da Şenol Güneş'e galibiyet sevinci yaşatmadı.

KOCAMAN, KADIKÖY'DE GÜNEŞ'E KAYBETMEDİ

Aykut Kocaman, Şenol Güneş'e karşı Kadıköy'de hiç yenilmedi. Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında, Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor karşısında Kadıköy'de 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik yaşadı.

GÜNEŞ, KOCAMAN'A KARŞI BEŞİKTAŞ'LA 2 GALİBİYET ALDI

Şenol Güneş Beşiktaş'ın başında, Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlara karşı 6 maçta 2 galibiyet elde etti.

Atiker Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde Kocaman, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'a karşı, ligde 5-1 ve 4-0 gibi farklı yenilgiler yaşadı. Buna karşın Kocaman'ın öğrencileri, Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş'ı ikisi Türkiye Kupası, biri Süper Lig olmak üzere 3 defa mağlup etti, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.