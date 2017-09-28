Fenerbahçe kadro kurmakta zorlanıyor

Fenerbahçe, Akhisar maçı öncesinde sakat ve cezalılar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Neto’nun cezalı, sakatlığı tam geçmeyen Skrtel’in de oynama ihtimalinin düşük olması nedeniyle Neustadter ile Mehmet Topal’ın stoperde yer alması bekleniyor. Ayrıca İsmail Köybaşı’nın cezalı, Hasan Ali’nin de sakat olması nedeniyle sol bekte de Şener Özbayraklı oynayabilir.

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