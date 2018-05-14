İstanbul'dan kara yoluyla gelen Fenerbahçe kafilesi, Safranbolu ilçesinde konaklayacağı otele yerleşti.

Polis ekipleri otel çevresinde güvenlik önlemi alırken, bir grup Fenerbahçe taraftarı takımı tezahüratlarla karşıladı.

Otel girişinde bir taraftar kaptan Volkan Demirel'e çiçek verirken, Volkan otelde kendisini bekleyen engelli bir çocukla fotoğraf çektirdi.