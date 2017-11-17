Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait "Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı"nın 36 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi için 15 Şubat 2018'e kadar teklif verilebilecek.



İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler 30 bin lira bedelle İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı satın alacak.



İhaleye gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişim grupları katılabilecek. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için 30 milyon lira geçici teminat alınacak.

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