Sezonun ikinci yarısına Antalya'da kampta hazırlanan Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, basın toplantısında konuştu. Tecrübeli file bekçisi kamp kadrosuna alınmayan Ozan Tufan, Robin van Persie ve Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun'la ilgili konuştu. Volkan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kamplar, futbolcular için en zor durumlardır. Bugün daha ilk gün gerçi ama elimizden geldiğince iyi bir giriş yaptık. Kampımızı tamamladıktan sonra hepinizin bildiği gibi hedeflerimize yürüyeceğiz. Tüm bu çalışmalar, hedefler için. İnşallah sezon sonunda amaçladığımıza ulaşırız.

Lig uzun bir maraton, tabii ki performans ve futbolcuların durumları sezon içerisinde değişiyor. Sezona iyi başlamadık, ben de kendi performansımı değerlendirince iyi başladım. Ama ben sezonu ikiye ayırıyorum, ilk yarısında alabileceğimiz puanları alamadık. Ancak son haftalarda toparlandık, son altı maçta beş galibiyetimiz var. Sezon başında yeni bir takımdık, arkadaşlarımız hocalarımızı tanımıyordu. Umuyoruz ki ikinci yarıda daha çok puan toplayacağız.

Rakibiniz olduğu zaman daha çok çalışmanız gerekiyor. Ama bu sezon sadece üç büyük dört büyük değil, arkadan da baya takım geliyor. Lige kaliteli futbolcuların gelmesiyle kalitesi artıyor.

VAN PERSIE VE OZAN TUFAN'LA İLGİLİ...

Takım arkadaşlarımızın her zaman yanımızda olmasını isteriz ancak futbolcular olarak bu tarz işlere pek giremiyoruz. Yönetimizin, hocamızın tasarrufları var. Ben Ozan'ın her zaman arkasındayım, kendi adıma burada olmasını isterdim. Aynı şekilde Van Persie'nin de burada olmasını isterdim. Umarım geçici bir durumdur. İnşallah geri dönerler ve takım arkadaşlarımızla onları karşılarız.

Galatasaray'a başka hoca gelmiş gitmiş beni çok ilgilendirmiyor. Kadıköy'de gelenek her zaman devam edecektir diye düşünüyorum. Ben kovulmadığım sürece buradan gitmem, bunu tekrar açıklayayım.

"ABİ BİR TEK SANA GOL ATAMADIM"

Buradan kendisine tebriklerimizi iletelim, Türkiye için büyük bir transfer. Cenk'i çok iyi tanıyorum, bana sürekli "Abi bir tek sana gol atamadım" diyordu, inşallah orada her kaleciye gol atar.

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