Sezonun ikinci yarısına Antalya'da kampta hazırlanan Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, basın toplantısında konuştu. Tecrübeli file bekçisi kamp kadrosuna alınmayan Ozan Tufan, Robin van Persie ve Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun'la ilgili konuştu. Volkan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Kamplar, futbolcular için en zor durumlardır. Bugün daha ilk gün gerçi ama elimizden geldiğince iyi bir giriş yaptık. Kampımızı tamamladıktan sonra hepinizin bildiği gibi hedeflerimize yürüyeceğiz. Tüm bu çalışmalar, hedefler için. İnşallah sezon sonunda amaçladığımıza ulaşırız.
Lig uzun bir maraton, tabii ki performans ve futbolcuların durumları sezon içerisinde değişiyor. Sezona iyi başlamadık, ben de kendi performansımı değerlendirince iyi başladım. Ama ben sezonu ikiye ayırıyorum, ilk yarısında alabileceğimiz puanları alamadık. Ancak son haftalarda toparlandık, son altı maçta beş galibiyetimiz var. Sezon başında yeni bir takımdık, arkadaşlarımız hocalarımızı tanımıyordu. Umuyoruz ki ikinci yarıda daha çok puan toplayacağız.
Rakibiniz olduğu zaman daha çok çalışmanız gerekiyor. Ama bu sezon sadece üç büyük dört büyük değil, arkadan da baya takım geliyor. Lige kaliteli futbolcuların gelmesiyle kalitesi artıyor.
VAN PERSIE VE OZAN TUFAN'LA İLGİLİ...
Takım arkadaşlarımızın her zaman yanımızda olmasını isteriz ancak futbolcular olarak bu tarz işlere pek giremiyoruz. Yönetimizin, hocamızın tasarrufları var. Ben Ozan'ın her zaman arkasındayım, kendi adıma burada olmasını isterdim. Aynı şekilde Van Persie'nin de burada olmasını isterdim. Umarım geçici bir durumdur. İnşallah geri dönerler ve takım arkadaşlarımızla onları karşılarız.
Galatasaray'a başka hoca gelmiş gitmiş beni çok ilgilendirmiyor. Kadıköy'de gelenek her zaman devam edecektir diye düşünüyorum. Ben kovulmadığım sürece buradan gitmem, bunu tekrar açıklayayım.
"ABİ BİR TEK SANA GOL ATAMADIM"
Buradan kendisine tebriklerimizi iletelim, Türkiye için büyük bir transfer. Cenk'i çok iyi tanıyorum, bana sürekli "Abi bir tek sana gol atamadım" diyordu, inşallah orada her kaleciye gol atar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.