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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun son deplasman maçına Kardemir Karabükspor ile karşılaşıyor. Bir maçı fazla olan lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, 66 puanlı Fenerbahçe, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen rakibini yenerek, azalan şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak amacında...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde hafta içinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenilerek kupayı rakibine kaptıran sarı-lacivertli ekip, 33. hafta maçında Karabük'te puan kaybetmesi durumunda ise şampiyonluk şansını yitirecek.

KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE

KARABÜKSPOR: Rybka, Kravchenko, Tayyip, Ishak, Hakan, Murat Akın, Osman, Cem, Kage, Bliznichenko, Ergin Keleş

YEDEKLER: Furkan Kaçar, Çağlar Şahin, Özgür Yılmaz, Ahmet Karadayı, Yusuf Akbulut, Arif Bostancı

TD: Ünal Karaman

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Giuliano, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Soldado, Fernandao

TD: Aykut Kocaman

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEM: Hüseyin Göçek

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Ferhat, Stahl, Alexe (Karabükspor)

CEZALILAR: Alican, Traore (Karabükspor)

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

6 FARK HESAPLARI

Fenerbahçe’de şampiyonluk artık imkansıza yakın olsa da takım en azından son saniyeye kadar şampiyonluğu kovalayıp, “Elimizden geleni yaptık” mesajı vermek istiyor. Kanarya’nın şampiyon olabilmesi için Galatasaray’ın yenilmesi ve Başakşehir’in berabere kalması gerekiyor.

Bu durumda Galatasaray ile arasında genel averaja bakılacak olan Sarı-Lacivertliler Karabükspor’a karşı bu yüzden 6 farklı bir

galibiyet alıp son hafta bir de averaj hesabı yapmak istemiyor. 6 farklı bir galibiyet alıp Galatasaray’ın yenilmesi halinde Sarı-Kırmızılıları gol sayısında geçecek olan Sarı-Lacivertliler, kupayı kaybetmelerinin ardından son saniye kadar yarışı bırakmamak peşinde.

20. RADEVU

Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya geliyor...

İki takım arasında ligde geride kalan 19 maçtan 14'ünü Fenerbahçe, 4'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 6 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin 41 golüne, Kardemir Karabükspor 19 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakada Fenerbahçe 2-0 galip geldi.

KARABÜK'TEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 9 lig maçında sarı-lacivertliler 5, ev sahibi ekip 3 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Karabük'te Fenerbahçe 13, kırmızı-mavililer 11 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Taraflar arasında geride kalan 19 lig maçında Fenerbahçe en farklı skorlu galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla elde etti. Kardemir Karabükspor ise 2012-2013 sezonunda Kadıköy'deki maçı 3-1 kazandı.