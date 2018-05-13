Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Top kapma ve pas çalışması ile süren idmanın dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve taktik çalışmayla tamamlandığı kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, kara yoluyla Karabük'e hareket etti.