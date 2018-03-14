Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Hande Baladın, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde karşılaşacakları Fenerbahçe'den, geçen sezonun rövanşını almak istediklerini söyledi.

Hande, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana hem ligde hem de Kadınlar CEV Kupası'nda yollarına istedikleri gibi devam ettiklerini belirtti. Geçen sezon play-off yarı finalinde elendikleri Fenerbahçe ile aynı turda tekrar karşılaşacak olmalarına ilişkin görüşlerini aktaran 20 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe her zaman en güçlü rakiplerimizden biri oldu. Takım oyununu çok iyi oynuyorlar ama Fenerbahçe karşısında tur şansımızı yüksek görüyorum. Hedefimiz finale çıkmak. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fenerbahçe'den geçen sezonun rövanşını almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE LİGİ, DÜNYANIN EN İYİ LİGLERİNDEN BİRİ"

Hande Baladın, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin voleybolda dünyanın en iyi liglerinden biri olduğunu savundu. Eczacıbaşı VitrA'nın A takımında oynayarak hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Hande, "Daha farklı hayallerim de var. Onları da gerçekleştirmek için çalışıyorum. Türkiye ligi, dünyanın en iyi liglerinden biri. Bütün yabancı oyuncular Türkiye'ye gelmek isterken benim yurt dışında oynama düşüncem yok. Umarım uzun yıllar boyunca bu takımda forma giymeye devam ederim." diye konuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2017 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 20 yaşındaki smaçör, ay-yıldızlı formayı giymenin gurur verici olduğunu belirterek, "Her sporcunun giymek için çabaladığı o formayı 2015'ten beri giyiyorum. Milli takımda kazandığım başarılar inanılmaz. Bu, anlatması güç bir durum. Milli takımdaki anılarımı hatırladıkça bile tüylerim diken diken oluyor. Uzun yıllar milli takımda oynamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"MARCO BİR BABA GİBİ"

Hande Baladın, Eczacıbaşı VitrA'nın Brezilyalı antrenörü Marco Aurelio Motta ile çalışma şansı bulduğu için mutlu olduğunu kaydetti. Motta'nın çok iyi ve pozitif bir antrenör olduğunu dile getiren Hande, "Ben Yıldız Milli Takımı'nda oynarken Motta'da A Milli Takım'ın antrenörlüğünü yapıyordu. Çok yoğun bir tempoda çalışmasına rağmen bizimle ilgilenebiliyordu. Marco bir baba gibi. Hepimiz onu çok seviyoruz. Birbirimize karşı beslediğimiz saygı ve sevgi sahaya da güzel yansıyor." şeklinde konuştu.