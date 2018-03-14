Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Hande Baladın, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde karşılaşacakları Fenerbahçe'den, geçen sezonun rövanşını almak istediklerini söyledi.
Hande, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana hem ligde hem de Kadınlar CEV Kupası'nda yollarına istedikleri gibi devam ettiklerini belirtti. Geçen sezon play-off yarı finalinde elendikleri Fenerbahçe ile aynı turda tekrar karşılaşacak olmalarına ilişkin görüşlerini aktaran 20 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe her zaman en güçlü rakiplerimizden biri oldu. Takım oyununu çok iyi oynuyorlar ama Fenerbahçe karşısında tur şansımızı yüksek görüyorum. Hedefimiz finale çıkmak. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fenerbahçe'den geçen sezonun rövanşını almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE LİGİ, DÜNYANIN EN İYİ LİGLERİNDEN BİRİ"
Hande Baladın, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin voleybolda dünyanın en iyi liglerinden biri olduğunu savundu. Eczacıbaşı VitrA'nın A takımında oynayarak hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Hande, "Daha farklı hayallerim de var. Onları da gerçekleştirmek için çalışıyorum. Türkiye ligi, dünyanın en iyi liglerinden biri. Bütün yabancı oyuncular Türkiye'ye gelmek isterken benim yurt dışında oynama düşüncem yok. Umarım uzun yıllar boyunca bu takımda forma giymeye devam ederim." diye konuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2017 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 20 yaşındaki smaçör, ay-yıldızlı formayı giymenin gurur verici olduğunu belirterek, "Her sporcunun giymek için çabaladığı o formayı 2015'ten beri giyiyorum. Milli takımda kazandığım başarılar inanılmaz. Bu, anlatması güç bir durum. Milli takımdaki anılarımı hatırladıkça bile tüylerim diken diken oluyor. Uzun yıllar milli takımda oynamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"MARCO BİR BABA GİBİ"
Hande Baladın, Eczacıbaşı VitrA'nın Brezilyalı antrenörü Marco Aurelio Motta ile çalışma şansı bulduğu için mutlu olduğunu kaydetti. Motta'nın çok iyi ve pozitif bir antrenör olduğunu dile getiren Hande, "Ben Yıldız Milli Takımı'nda oynarken Motta'da A Milli Takım'ın antrenörlüğünü yapıyordu. Çok yoğun bir tempoda çalışmasına rağmen bizimle ilgilenebiliyordu. Marco bir baba gibi. Hepimiz onu çok seviyoruz. Birbirimize karşı beslediğimiz saygı ve sevgi sahaya da güzel yansıyor." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.