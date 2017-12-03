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Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe’de günleri sayılı olan Robin van Persie ve hala iyileşemeyen Fernandao da buna eklenince teknik direktör Aykut Kocaman, kupa maçında 3 gol atan Alper Potuk’a umudunu bağlamış durumda.