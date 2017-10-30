Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle - Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta?

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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Dirar, Josef, Ozan, Giuliano, Valbuena, Janssen
STAT: Ülker
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
SAKATLAR: Robin van Persie, Mehmet Ekici (Fenerbahçe) / Varela (Kayserispor)
Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşıyor.
Sahasındaki son iki maçı kazanan Fenerbahçe, Kadıköy'deki çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde geride kalan 9 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertlilerin 15 puanı bulunuyor.
Kayserispor ise teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yaptı. Kayseri temsilcisi geride kalan 9 haftada 17 puan topladı.
Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde 43. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 42 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 9 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 93 golüne, sarı-kırmızılılar 41 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti, Kayseri'de ev sahibi ekip 4-1 galip geldi.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertliler 16, sarı-kırmızılılar 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul'da Fenerbahçe'nin 53 golüne, Kayserispor 21 golle yanıt verdi.
Kayserispor, ligde şimdiye dek Fenerbahçe karşısında İstanbul'daki iki galibiyetini 1997-1998 sezonunda 2-1, 2008-2009'da da 4-1'lik skorlarla aldı. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.
TARİHİ SONUÇLAR
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 60. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.
SON 10 MAÇ
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2011-2012
|Kayserispor-Fenerbahçe
|0 - 1
|Fenerbahçe-Kayserispor
|4 - 0
|2012-2013
|Kayserispor-Fenerbahçe
|1 - 1
|Fenerbahçe-Kayserispor
|2 - 1
|2013-2014
|Fenerbahçe-Kayserispor
|5 - 1
|Kayserispor-Fenerbahçe
|0 - 2
|2015-2016
|Kayserispor-Fenerbahçe
|0 - 1
|Fenerbahçe-Kayserispor
|1 - 0
|2016-2017
|Fenerbahçe-Kayserispor
|3 - 3
|Kayserispor-Fenerbahçe
|4 - 1
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