Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle - Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta?

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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Dirar, Josef, Ozan, Giuliano, Valbuena, Janssen

STAT: Ülker

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKATLAR: Robin van Persie, Mehmet Ekici (Fenerbahçe) / Varela (Kayserispor)

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşıyor.

Sahasındaki son iki maçı kazanan Fenerbahçe, Kadıköy'deki çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde geride kalan 9 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertlilerin 15 puanı bulunuyor.

Kayserispor ise teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yaptı. Kayseri temsilcisi geride kalan 9 haftada 17 puan topladı.

Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde 43. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 42 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 9 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 93 golüne, sarı-kırmızılılar 41 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti, Kayseri'de ev sahibi ekip 4-1 galip geldi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertliler 16, sarı-kırmızılılar 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul'da Fenerbahçe'nin 53 golüne, Kayserispor 21 golle yanıt verdi.



Kayserispor, ligde şimdiye dek Fenerbahçe karşısında İstanbul'daki iki galibiyetini 1997-1998 sezonunda 2-1, 2008-2009'da da 4-1'lik skorlarla aldı. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

GEÇEN SEZON 5 PUAN KAPTIRDI Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Kayserispor'la ligde ve Türkiye Kupası'nda toplam 4 maça çıktı. Ligde sahasındaki mücadelede rakibiyle 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu ve 2 maçta 5 puan kaptırdı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise Kayserispor'u 2 maçta da 3-0'lık sonuçlarla mağlup etmeyi başarmıştı.

TARİHİ SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 60. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

SON 10 MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 2011-2012 Kayserispor-Fenerbahçe 0 - 1 Fenerbahçe-Kayserispor 4 - 0 2012-2013 Kayserispor-Fenerbahçe 1 - 1 Fenerbahçe-Kayserispor 2 - 1 2013-2014 Fenerbahçe-Kayserispor 5 - 1 Kayserispor-Fenerbahçe 0 - 2 2015-2016 Kayserispor-Fenerbahçe 0 - 1 Fenerbahçe-Kayserispor 1 - 0 2016-2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3 - 3 Kayserispor-Fenerbahçe 4 - 1

Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle