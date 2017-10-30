Süper Lig'in 10. haftasında maç eksiğiyle 15 puanla 9. sırada yer alan Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, evinde maç eksiğiyle 17 puanla 4. sırada yer alan Marius Sumudica yönetimindeki Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler merakla "Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda" ve "Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta?" diye araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman?

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Kayserispor karşısında galibiyet almak istiyor. Kayserispor ise ligin 9. haftasında Konyaspor'u evinde 2-1 yenerken, Türkiye Kupası 4. tur Yeşil Bursa deplasmanına gidip 2-1' lik skorla moral bulmuştu.

Maçı bekleyen futbolseverler, merakla "Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda" ve "Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta?" aramasını yapıyor. İki takım arasındaki karşılaşma 30 Ekim (bugün) akşamı saat 20:00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta Ekrem Kan ve Kerem Ersoy yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştır.

Kayserispor oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştır.

İki takım Süper Lig'de 24 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin Kayserispor'a karşı 15-5'lik üstünlüğü bulunuyor (4B).

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'u ki maçtır mağlup edemiyor (1B 1M). Fenerbahçe'nin bu eşleşmede arka arkaya üç maç kazanamadığı bir serisi yok.

İki takımın Kadıköy'de oynadığı 12 lig maçında toplam 47 gol atıldı (maç başına 4 gol).

Kayserispor'un Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği rakibi Fenerbahçe (50).

Fenerbahçe, Kayserispor'u evinde ağırladığı 12 lig maçının 10'unu kazandı (1B 1M).

Ülker Stadyumu'nda oynadığı son iki maçı kazanan Fenerbahçe, 2015/16 sezonunun son haftasından bu yana evinde arka arkaya üç maç kazanamadı. Fenerbahçe'nin bu serisinin dört maça çıkmasını engelleyen takım Kayserispor'du (28 Ağustos 2016, 3-3).

Fenerbahçe evinde dokuz maçtır kalesini gole kapatamıyor. Bu, sarı lacivertlilerin 2012/13 sezonundaki (9 maç) serisinden bu yana ligde elde ettiği en uzun sahasında gol yeme serisi.

Kayserispor bu sezon Süper Lig'de sadece iki maç kaybetti (5G 2B); ancak bu iki maç da deplasman maçlarıydı (Galatasaray & Karabükspor).

Kayserispor, Süper Lig'e en son yükseldiği 2015/16 sezonu başından bu yana çıktığı 38 deplasman maçında dokuz galibiyet alabildi (11B 18M).

Fenerbahçe bu sezon ligde topa en fazla sahip olan (%60.4) ve hücum bölgesinde en fazla isabetli pas yapan (950) takım.

Kayserispor'un ligde kalesinde gördüğü son beş golün üçü maçların 77. dakikalarından sonra gelirken, diğer iki gol 38. dakikalarda geldi.

Fenerbahçe'nin ligde attığı son yedi golün üçü penaltılardan geldi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kayserispor'a attığı son altı golün dördü duran toplardan geldi.

Deniz Türüç bu sezon Süper Lig'de Serdar Gürler'in ardından (5) en fazla asist yapan oyuncu (4).

Güray Vural, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı beş gol attı. Güray'ın ligde daha fazla gol attığı bir rakibi yok.

Aatif Chahechouhe, Kayserispor ile Süper Lig'de karşılaştığı beş maçta dört gol attı. Aatıf'ın ligde daha fazla gol attığı sadece üç rakibi var.

EN GOLCÜLER

Fenerbahçe: Mathieu Valbuena (3), Giuliano (3), Ozan Tufan (2)

Kayserispor: Ryan Mendes (3), Umut Bulut (2), Silvestre Varela (2)

SAKAT - CEZALILAR

Fenerbahçe: Robin van Persie (sakat) Mehmet Ekici (sakat)

Kayserispor: Silvestre Varela (sakat) Muammer Yıldırım (sakat)

SON MAÇ KADROLARI

Fenerbahçe: Carlos Kameni, Hasan Ali Kaldırım, Luis Neto, Martin Skrtel, Mauricio Isla, Giuliano, Josef de Souza, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Vincent Janssen

Kayserispor: Silviu Lung, Atila Turan, Cristian Sapunaru, Jean Armel Kana-Biyik, Tiago Lopes, Deniz Türüç, Fernando Boldrin, Stephane Badji, Şamil Çinaz, Nikola Stojiljkovic, Ryan Mendes

Fenerbahçe - Kayserispor

Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman