Öne Çıkanlar
Fenerbahçe - Kayserispor
Futbol

Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman?

Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe, ligin 10. hafta kapanış maçında Kayserispor'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman?

30 Ekim 2017 Pazartesi, 14:58:17 Güncelleme: 14:58:17

Süper Lig'in 10. haftasında maç eksiğiyle 15 puanla 9. sırada yer alan Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, evinde maç eksiğiyle 17 puanla 4. sırada yer alan Marius Sumudica yönetimindeki Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler merakla "Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda" ve "Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta?" diye araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman?

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Kayserispor karşısında galibiyet almak istiyor. Kayserispor ise ligin 9. haftasında Konyaspor'u evinde 2-1 yenerken, Türkiye Kupası 4. tur Yeşil Bursa deplasmanına gidip 2-1' lik skorla moral bulmuştu.

Maçı bekleyen futbolseverler, merakla "Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda" ve "Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta?" aramasını yapıyor. İki takım arasındaki karşılaşma 30 Ekim (bugün) akşamı saat 20:00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta Ekrem Kan ve Kerem Ersoy yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştır.

Kayserispor oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştır.

  • İki takım Süper Lig'de 24 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin Kayserispor'a karşı 15-5'lik üstünlüğü bulunuyor (4B).
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'u ki maçtır mağlup edemiyor (1B 1M). Fenerbahçe'nin bu eşleşmede arka arkaya üç maç kazanamadığı bir serisi yok.
  • İki takımın Kadıköy'de oynadığı 12 lig maçında toplam 47 gol atıldı (maç başına 4 gol).
  • Kayserispor'un Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği rakibi Fenerbahçe (50).
  • Fenerbahçe, Kayserispor'u evinde ağırladığı 12 lig maçının 10'unu kazandı (1B 1M).
  • Ülker Stadyumu'nda oynadığı son iki maçı kazanan Fenerbahçe, 2015/16 sezonunun son haftasından bu yana evinde arka arkaya üç maç kazanamadı. Fenerbahçe'nin bu serisinin dört maça çıkmasını engelleyen takım Kayserispor'du (28 Ağustos 2016, 3-3).
  • Fenerbahçe evinde dokuz maçtır kalesini gole kapatamıyor. Bu, sarı lacivertlilerin 2012/13 sezonundaki (9 maç) serisinden bu yana ligde elde ettiği en uzun sahasında gol yeme serisi.
  • Kayserispor bu sezon Süper Lig'de sadece iki maç kaybetti (5G 2B); ancak bu iki maç da deplasman maçlarıydı (Galatasaray & Karabükspor).
  • Kayserispor, Süper Lig'e en son yükseldiği 2015/16 sezonu başından bu yana çıktığı 38 deplasman maçında dokuz galibiyet alabildi (11B 18M).
  • Fenerbahçe bu sezon ligde topa en fazla sahip olan (%60.4) ve hücum bölgesinde en fazla isabetli pas yapan (950) takım.
  • Kayserispor'un ligde kalesinde gördüğü son beş golün üçü maçların 77. dakikalarından sonra gelirken, diğer iki gol 38. dakikalarda geldi.
  • Fenerbahçe'nin ligde attığı son yedi golün üçü penaltılardan geldi.
  • Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kayserispor'a attığı son altı golün dördü duran toplardan geldi.
  • Deniz Türüç bu sezon Süper Lig'de Serdar Gürler'in ardından (5) en fazla asist yapan oyuncu (4).
  • Güray Vural, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı beş gol attı. Güray'ın ligde daha fazla gol attığı bir rakibi yok.
  • Aatif Chahechouhe, Kayserispor ile Süper Lig'de karşılaştığı beş maçta dört gol attı. Aatıf'ın ligde daha fazla gol attığı sadece üç rakibi var.

EN GOLCÜLER

Fenerbahçe: Mathieu Valbuena (3), Giuliano (3), Ozan Tufan (2)

Kayserispor: Ryan Mendes (3), Umut Bulut (2), Silvestre Varela (2)

SAKAT - CEZALILAR

 Fenerbahçe: Robin van Persie (sakat) Mehmet Ekici (sakat)

Kayserispor: Silvestre Varela (sakat) Muammer Yıldırım (sakat)

SON MAÇ KADROLARI

 Fenerbahçe: Carlos Kameni, Hasan Ali Kaldırım, Luis Neto, Martin Skrtel, Mauricio Isla, Giuliano, Josef de Souza, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Vincent Janssen

Kayserispor: Silviu Lung, Atila Turan, Cristian Sapunaru, Jean Armel Kana-Biyik, Tiago Lopes, Deniz Türüç, Fernando Boldrin, Stephane Badji, Şamil Çinaz, Nikola Stojiljkovic, Ryan Mendes

  • Fenerbahçe - Kayserispor
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda
  • Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu