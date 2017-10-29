Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman öncesi sarı-lacivertli oyuncular, büyük bir Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçın sonrasında idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.