Fenerbahçe, Kenedy'i transfer etmek istiyor

Fenerbahçe sol bek transferi için gün sayıyor...

Kış transfer döneminde kadrosuna bir sol bek katmak isteyen Fenerbahçe'de adaylar yavaş yavaş belirlenmeye başladı. Takvim'in haberine göre Chelsea forması giyen Kenedy, Fenerbahçe'nin sol bek listesine dahil edildi. Santoslu Jean Mota ve Chelseali Kenedy'den birini alıp o bölgedeki sorunu çözmek isteyen Fenerbahçe'de, idari menajer Hasan Çetinkaya, Chelsea ile görüşmelere başladı.

YA MOTA YA KENEDY

Jean Mota için de Santos'tan haber bekleyen Fenerbahçe, Chelsea'de forma şansı bulamayan Kenedy'i kadrosuna kiralık olarak katmayı düşünüyor. Fluminense'de gösterdiği performansla 2015 yılında Chelsea'ye transfer olan Kenedy, kendini geliştirmek için sürekli forma giyeceği bir kulübe gitmek istediğini açıklamıştı.

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