Fenerbahçe’de yeni sezona büyük bir heyecanla girilirken kombine satışları yüzleri güldürüyor. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, 1 haftada 7 bine yakın kişi kombinelerini yenilerken asıl patlama ise genel satışta bekleniyor. Taraftarların çok büyük bir heyecanla beklediği genel satış için geri sayıma geçildi. 3 Temmuz’da taraftarların stadda kombineler için sıra oluşturması beklenirken tüm bunlarla birlikte kulübün ciddi bir gelir de elde ederek derin bir nefes alması hedefleniyor.



ÖĞRENCİLERE İNDİRİMLİ TRİBÜN



Fenerbahçe’de özellikle son yıllarda küskün olan ve maçlara gelmeyen birçok münferit taraftar ve taraftar grupları da tribünlere dönmeyi hedeflerken özellikle taraftar gruplarının Okul Açık tribününün üstünde orta tarafta yer almaları bekleniyor. Maraton Üst H-I blokta da bazı tribün grupları olacak. Bunun yanı sıra öğrenciler için indirimli olacak tribün de son dakika bir değişiklik olmaması halinde Migros alt tribünü olacak. Yaklaşık 40 bin kombine satılması beklenirken önümüzdeki sezon Kadıköy’ün birçok maçta tamamen dolu olması ve eski günlerine dönmesi bekleniyor.





GENEL SATIŞ 3 TEMMUZ'DA



Fenerbahçe Yönetimi daha önce yaptığı açıklamayla eski hak sahipleri için kart yenileme sürecinin 18 Haziran’da başlayıp bugün son bulacağını duyurmuştu. Kongre ve temsilci üyelerin ise 29-30 Haziran tarihleri arasında kombine kart satışından öncelik olarak yararlanabileceği ifade edilmişti. 2018-2019 kombine kartlarının genel satışı ise 3 Temmuz Salı günü başlayacağı belirtilmişti.