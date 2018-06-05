Fenerbahçe'de üzücü olay... Önceki gün gerçekleşen kongrede oy kullanırken kalp krizi geçirerek fenalaşan Yüksek Divan Kurulu Üyesi Osman Ekşi’nin vefat ettiği belirtildi... Yapılan açıklamada, “Kongremizde oy kullanımı sırasında Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Osman Ekşi, kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Aramızdan ayrılan Merhum Osman Ekşi’ye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, tüm yakınlarına ve kulübümüze başsağlığı dileriz” denildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER