Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor mücadele edecek. 69 puan 41 averajla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Kanarya’nın şampiyonluğu için önce kazanması, ardından Galatasaray’ın yenilmesi ve Başakşehir’in takılması gerek. 3’lü averajda Başakşehir’in gerisinde kalan Fenerbahçe, 2’li averajda rakibine üstün olduğu için Galatasaray kazanırsa Devler Ligi biletini alacak. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB - Konya maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Konyaspor maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE SEZONU EVİNDE TAMAMLIYOR
Ligde en son 10 hafta önce Akhisar Belediyespor'a mağlup olan ve ardından oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı.
Sarı-lacivertliler, sahasında Atiker Konyaspor'u mağlup ederek, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'ye yenilmesini ve Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya 69 puanla 2. sırada girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere neticelenmişti.
Sarı-lacivertlilerde önemli karşılaşma öncesinde Nabil Dirar ve Martin Skrtel sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE İLE KONYASPOR 34. MAÇA ÇIKIYOR
Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 33 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.
Konyaspor, rakibi karşısındaki 4 galibiyetinden 2'sini son 4 randevuda elde etti.
Fenerbahçe'nin toplam 92 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 37 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.
KONYASPOR DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI
Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 16 lig maçında karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, evindeki 15 maçı kazandı, sadece geçen sezon 3-2'lik skorla mağlup oldu.
İstanbul'da Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 14 gol gördü.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.
Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.
Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.
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