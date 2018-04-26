Ligde cumartesi günü sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Kasımpaşa, zorlu rakibini Trezeguet’yle vurmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon 11 gol ve 4 asistlik performansıyla göz kamaştıran Mısırlı sol kanat oyuncusu, son haftalarda form grafiğini iyice artırdı. Gazete Habertürk'ten Acarkan Şako'nun haberine göre son 12 maça 8 gol, 1 asist sığdıran, son 4 maçta 3 kez ağları sarsan Trezeguet, çıkışını Fenerbahçe önünde de sürdürmeyi planlıyor.

Sezon başında Anderlecht’ten kiralanan 24 yaşındaki oyuncu, şu anda Lacivert-Beyazlı ekibin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor ve aynı zamanda kariyerinin de en formda sezonunu geçiriyor. 2012-13 sezonunda El Ehli formasıyla 7 karşılaşmada 1 asistlik performans gösteren Trezeguet, ertesi yıl Mısır ekibiyle 30 maçta 2 golde kalmıştı. 2014-15 sezonunda ise 5 gol ve 8 asistlik performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 2015-16 sezonunda Anderlecht’e kiralanan “Mısırlı prens”, 1 asist yapabildi. Buna rağmen Anderlecht, 2.2 milyon Euro’ya bonservisini satın aldı. 2016-17 sezonunda kiralık gittiği Mouscron’da 7 gol, 5 asistle lige alıştığını gösterdi. Sezon başında Paşa’ya kiralanmasının ardından Kemal Özdeş’in elinde patlama yapan Trezeguet, gösterdiği performansla otoritelerden tam not aldı.