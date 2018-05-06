Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Moussa Sow kendi kalesine gol attı. Maçı 1-1'e getiren golü ağlara yollayan Sow, golün ardından adeta yıkıldı. Senegalli futbolcu, maçın bitiş düdüğünün ardından kendini yere bıraktı ve gözyaşlarını tutamadı. Sow'a takım arkadaşları ve Fenerbahçeli futbolcular destek verdi.

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