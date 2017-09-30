Fenerbahçe neden kazanamıyor?

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Kapanışı da dün geceden bir kareyle yapalım. Fenerbahçe'nin aslında birçok maçta bizlere verdiği bir görüntü bu. 'Fenerbahçe'nin bir hücum planı yok' diye sıkça dile getiriyorum. Neden bir oyun planı yok? diye soranlara ise cevabı sahadaki oyuncular veriyor.