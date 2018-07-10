AHMET SELİM KUL | ÖZEL

Sportif direktörlüğe Damien Comolli, teknik direktörlüğe ise Phillip Cocu'nun getirilmesinin ardından belirlenen mevkiler için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de henüz resmi imzanın gelmemesinin nedeni ortaya çıktı. 7-8 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler, Finansal Fair Play konusunda yaşanan sıkıntılardan ötürü transferde ince eleyip sık dokuyor.

Bu nedenle önceliği kiralık ya da bonservisi elinde olan oyunculara veren Kanarya'da transfer sessizliğinin en önemli nedeni ise takımların ilk kamp dönemleri. Kiralık olarak düşünülen isimlerin teknik direktörleri tarafından yeni sezon çalışmalarına denenmek için kampa alınmasından dolayı pusuda bekleyen Fenerbahçeli kurmaylar, kesin kararın verilmesinin ardından temaslara başlayacak. Bonservisi elinde olan oyuncuların ise talibinin çok olması nedeniyle sonuca ulaşmakta güçlük çeken ve kıran kırana pazarlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'in gelecek haftadan itibaren bombaları patlatması bekleniyor.