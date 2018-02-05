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Fenerbahçe'nin 10 milyon lirası çöpe gitti!

05.02.2018 - 10:15 | Güncelleme:

  • 1 Fenerbahçe'nin 10 milyon lirası çöpe gitti! Mehmet Ekici neden oynamıyor? Mehmet Ekici sakat mı?
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    Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Ekici, Trabzonspor karşısında iki ay aradan sonra yedek kulübesinde yer aldı. 

     

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  • 2 Fenerbahçe'nin 10 milyon lirası çöpe gitti! Mehmet Ekici neden oynamıyor? Mehmet Ekici sakat mı?
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    Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor maçından sonra oynanan Giresunspor ve Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil edilmeyen Mehmet Ekici’nin yeniden sakatlandığı belirtildi.

     

  • 3 Fenerbahçe'nin 10 milyon lirası çöpe gitti! Mehmet Ekici neden oynamıyor? Mehmet Ekici sakat mı?
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    Mehmet Ekici'nin bu kez farklı bir kas grubundan sakatlandığı ve takıma katılmasının daha da uzun olacağı açıklandı.

     

  • 4 Fenerbahçe'nin 10 milyon lirası çöpe gitti! Mehmet Ekici neden oynamıyor? Mehmet Ekici sakat mı?
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    Bu sezonki 5. ciddi sakatlığını geçiren Mehmet Ekici'nin bir süre daha formasından uzak kalması bekleniyor.

     

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  • 5 Fenerbahçe'nin 10 milyon lirası çöpe gitti! Mehmet Ekici neden oynamıyor? Mehmet Ekici sakat mı?
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    SÖZLEŞMESİ 2020’DE BİTİYOR
    27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlıklardan dolayı Sarı-Lacivertli formayı bu sezon 5 maçta sadece 243 dakika giyebildi.

     

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Yorumlar 41
  • Misafir 30 dakika önce
    Mehmet düzgün davranmadı para için kendini yaktı Beşiktaş a gelseydi şimdi kraldı Beşiktaş’ın böyle dikine oynayan futbolcusu yok yazık oldu aziz başkana uydu hem Trabzonspor u hemde Beşiktaş ı zarara uğrattı
  • Misafir 1 saat önce
    Eeeeee inadina transfer yaparsan olacagi buydu. Allahtan sezon ortasinda 2 milyon € vermislerdi trabzona kabul etmediler. En azindan o kar oldu
  • Misafir 2 saat önce
    Fenere boyle sey yarar. Koy kardeşim sozlesmeye madde. Oynamayan v.s. kim olursa olsun defet gitsin ya.bu ne her yil rahatca Kalbimiz çarpmadan fb. Maçına bakamayacakmyiz.aziz beyin umrundamiki fb. Futbolcunun umrunda olsun. Mujdat Abdulkerim gibi ruhlu adam lazim bize. Okadar. Ben ruh isterim. Fbli oyuncuda. Oda malesef bitane bile yok
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