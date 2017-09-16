Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kadrosu

Fenerbahçe'de beklenen isimler kadroya döndü...

Sakatlıkları geçen Fernandao ve Mehmet Ekici, Aykut Kocaman tarafından Alanyaspor maçının kadrosuna alındı. Bu sezon hiç resmi maça çıkamayan ikili, yarın oynamaları halinde 2017-18 sezonundaki ilk resmi maçlarına çıkmış olacaklar.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici, hazırlık maçları dışında bu sezon henüz görev alamadı. Fernandao ise omzundan geçirdiği sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Sakatlığı geçen Alper Potuk da kafilede yer aldı.