Transferde taarruza geçen Sarı-Lacivertliler, orta saha için Arsenal ile sözleşmesi sona eren Jack Wilshere ile görüşmüştü.
İngiliz futbolcu geçtiğimiz gün İstanbul’a gelirken, hem şehri hem de tesisleri gezmişti.
Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Kanarya’nın teklifine sıcak bakan Wilshere, son kararını vermek üzere Türkiye’den ayrılırken, Sarı-Lacivertliler golcü transferinde ise önemli mesafe kat etti.
Sportif direktör Damien Comolli ve ile teknik direktör Phillip Cocu’nun raporları doğrultusunda rotasını Portekiz’e çeviren Fenerbahçe, Bas Dost’u gündemine almıştı.
TARAFTAR SALDIRINCA KONTRATINI FESH ETMİŞTİ
Sporting Lisbon’dan sorunlu bir şekilde ayrılan Hollandalı forvetle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, yıldız golcüyü büyük oranda ikna etse de arada ufak pürüzler var.
Portekiz Ligi’nde şampiyonluğu son hafta kaçıran Sporting Lisbon’da taraftarlar, futbolculara saldırmış, şiddete maruz kalan Bas Dost da sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.
Şu an için boşta olan Hollandalı yıldızın durumunun netleşmemesi, serbest olması halinde istediği imza parası konusunda görüşmeler devam ediyor.
Fenerbahçe Yönetimi’nin FIFA’yla sıkıntı yaşamama adına çok tedbirli davrandığı öğrenilirken, Hollandalı yıldızın önümüzdeki bir kaç gün içerisinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
PHILLIP COCU İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Teknik direktör Phillip Cocu da vatandaşı Bas Dost’un transferinde etkin bir rol oynuyor.
47 yaşındaki teknik adam, 29 yaşındaki golcünün Sarı-Lacivertli formayı giymeyi konusunda diyaloglarını sürdürüyor.
Daha önce Türkiye’de forma giyen Hollandalı isimlerle de konuşan Bas Dost’un takımında başında Cocu olması nedeniyle de Fenerbahçe’ye sıcak baktığı ifade edildi.
WILSHERE RESMEN SERBEST
Sarı-Lacivertiler’in geçtiğimiz gün İstanbul’a getirdiği ve tesisleri gezdirdiği Jack Wilshere, Arsenal ile olan bağlarını resmen kopardı.
Ada ekibi, kontratı biten yıldız orta saha ile sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu.
Topçular, Wilshere’in yanı sıra 12 futbolcuyla daha yolları ayırma kararı alırken, İngiliz futbolcunun Sarı-Lacivertli formayı giymesi bekleniyor.
Altyapısından yetişti Arsenal’e uzun yıllar hizmet eden Wilshere, F.Bahçe ile anlaşması durumunda kariyerinde ilk kez İngiltere dışında görev yapacak.
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