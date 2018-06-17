Fenerbahçe Spor Kulübü geleneksel bayramlaşma töreni, bugün yapılıyor... Ali Koç göreve gelmesinin ardından ilk kez üyeler ve sporcularla bir bayramda başkan olarak bir araya geliyor. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde, 10:30'da başlayan törende ilginç bir olay yaşandığı iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe’nin bayramlaşma törenine Galatasaray Marşı damga vurdu. Haberde törende yanlışlıkla Galatasaray Marşı çalındığı kaydedildi.

Yapılan hatanın anında fark edildiği ve yaklaşık 10 saniye sonra marşın kesildiği belirtildi. Bu hatanın youtube otomatik oynatma özelliği nedeniyle meydana geldiği dile getirildi.