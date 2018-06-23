Beklenen oldu ve Fenerbahçe’nin yeni sezondaki teknik direktörü Phillip Cocu oldu... Yapılan açıklamada, “Kulübümüz, geçtiğimiz yıllarda Hollanda’nın köklü ekiplerinden PSV Eindhoven’ın teknik direktörlük görevini yürüten Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır” denildi.
Bu gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Phillip Cocu, “Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli’nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.
"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
Teknik direktör Phillip Cocu, stadı ve taraftarları çok merak ettiğini de açıklamalarında altını çizerek belirtti. Genç hoca, “Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı’nda taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.
Phillip Cocu, çalışmalara, Sarı-Lacivertliler’in sezon öncesi hazırlık kampı için toplanacağı 28 Haziran Perşembe günü Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde başlayacak.
TAZMİNATI BELLİ OLDU!
Sarı-Lacivertliler 1 yıllık daha sözleşmesi olan Cocu için PSV’ye 1 milyon Euro ödediler.
BARCELONA, ŞAMPİYONLAR LİGİ VE KUYT'TAN MESAJ!
Fenerbahçe'nin Cocu'yu açıklamasının ardından Şampiyonlar Ligi resmi hesabından ve Barcelona'nın resmi Türkçe hesabından mesaj geldi. Şampiyonlar Ligi hesabı, Cocu'nun Fenerbahçe'yle 3 yıllık anlaştığını duyurdu.
Barcelona ise "1998-2004 arası formamızı giyen, Barça efsanelerinden Phillip Cocu'ya kariyerindeki bu yeni sayfada başarılar dileriz!" mesajını paylaştı.
Kuyt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u, Cocu tercihinden dolayı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Başkan sizi tebrik ediyorum. Sadece 2 çok iyi profesyonel transfer etmediniz aynı zamanda 2 çok iyi insan kazandınız. İkisi ile çalışma şansına sahip oldum ve eminim ki Fenerbahçe için başarılı günler çok yakın. Phillip ve ekibine sonsuz başarılar."
KOCAMAN'IN EKİBİ KALDI!
Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman’ın yardımcılarının kaderi belli oldu.
Yönetimin aldığı karara göre sadece Fahrudin Omerovic’in göreve devam etmeyeceği, geri kalan isimlerin ise Phillip Cocu’nun yanında çalışacakları öğrenildi.
AVRUPA VE DÜNYA BASINININ GÜNDEMİNDE!
L’EQUİPE (FRANSA)
Phillip Cocu, Fenerbahçe için PSV’den ayrıldı başlığı ile haberi verdi. Haberde Cocu’nun 5 sezon sonunda PSV Eindhoven takımından ayrılıp Fenerbahçe’ye katılacağını belirtti.
TUTTO MERCATO (İTALYA)
Gazete “Fenerbahçe’nin yeni hocası Cocu, 3 yıllık sözleşme imzaladı” başlığıyla haberi verirken devamında “PSV’li taze şampiyon Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı” dedi.
SKY SPORTS
Cocu'nun 5 sezon boyunca Hollanda ekibinin başında takımı çalıştırdığı ve bu sabah (dün) itibarıyla Fenerbahçe’ye sözleşme imzaladığını belirtti.
DE VOLKSKRANT (HOLLANDA)
"Van Bommel, Phillip Cocu’nun yerine PSV’nin görevini kabul etti” başlığıyla haberi verirken PSV Genel Müdürü Toon Gerbrands, “Her şey çok hızlı gelişti ama hazırlıklıydık. Eğer Cocu gibi başarılı bir antrenöre sahipseniz her zaman başka bir planınız olmalı” diyerek görüşlerine yer verildi.
AD (HOLLANDA)
"Cocu, Fenerbahçe’nin, Van Bommel, PSV’nin yeni hocası” başlığıyla haberi duyururken, Cocu’nun yardımcısı Weerden’in de İstanbul’a gideceğini haberde yer verdi.
DE TELEGRAAF (HOLLANDA)
PSV Eindhoven’ın Cocu’nun Fenerbahçe’ye gidişini doğruladığını ve Cocu’nun kariyeri boyunca başarılı işlere imza attığını belirtti.
THE SUN (İNGİLTERE)
"Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu Van Bommel, Fenerbahçe ile anlaşan Cocu’nun yerine göreve geldi” başlığıyla haberi verirken, Cocu’nun yeni bir rekabet ortamı için Fenerbahçe’yi tercih ettiği yazıldı.
ESPN (ABD)
PSV’nin hocası Phillip Cocu’nun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyururken Avustralya’nın yardımcı hocası Mark Van Bommel’in, Cocu’nun yerine PSV’de göre başlayacağını belirtti.
DAMIEN COMOLLİ 1 YIL TAKİP ETMİŞ
Sportif Direktör Damien Comolli’nin yaklaşık bir yıldır teknik direktör Philip Cocu’yu yakın takibe aldığı öğrenildi. Başkanlık yarışı hazırlıkları içerisindeki Ali Koç’un görüşüp anlaştığı Comolli daha o dönemlerde Philip Cocu’nun tüm maçlarını izlemiş ve gerekli tüm notları toplamış. Bunun sonucunda da Ali Koç’un başkanlığa seçilmesinin ardından da Comolli’nin Cocu ile görüşüp anlaşması fazla uzun sürmedi.
HOLLANDALI 3. TEKNİK DİREKTÖR
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 3. Hollandalı çalıştırıcı oldu. Sarı-lacivertlilerin 47 yaşındaki yeni teknik direktörü Cocu, Guus Hiddink ve Dick Advocaat'tan sonra Fenerbahçe'yi çalıştıracak 3. Hollandalı isim olarak sahaya çıkacak.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın, ilk Hollandalı teknik direktörü 1990-1991 sezonunda Guus Hiddink olmuştu. Hiddink'le tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, ligi 6. sırada tamamlamıştı.
Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda da bir Hollandalı çalıştırıcıya emanet edildi. Advocaat yönetiminde sarı-lacivertliler, söz konusu sezonu 3. sırada tamamladı.
Her iki Hollandalı teknik adamla da kupa kazanamayan ve sadece birer sezon çalışan Fenerbahçe, Cocu'yla bu kötü istatistiği tersine çevirmeye çalışacak.
Cocu, teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin takımı PSV'yle yakaladığı başarılarla dikkati çekti. Hollandalı teknik adam, PSV'yi çalıştırdığı 5 sezonda 3 kez lig şampiyonu yaptı. Son 4 sezonda takımını 3 kez zirveden indirmeyen Cocu, PSV'yle 1 kez Hollanda Kupası, 2 defa da Hollanda Süper Kupası zaferi olmak üzere 6 kupa elde etti.
PSV'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda 2. tura çıkaran Cocu, Atletico Madrid'e penaltılarla elenerek çeyrek finalin kapısından döndü.
Cocu'nun çalıştırdığı PSV, geride kalan sezonun başında ise UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Osijek'e elenerek şok yaşamıştı.
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