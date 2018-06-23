Phillip Cocu'nun tazminatı belli oldu!

Fenerbahçe'de beklenen oldu ve sarı-lacivertlilerin yeni sezondaki teknik direktörü Phillip Cocu oldu. Fenerbahçe, PSV ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Cocu için Hollanda ekibine de bir tazminat ödedi. Fenerbahçe'ye imza atan Hollandalı çalıştırıcı, "Ali Koç ve Damien Comolli'nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Phillip Cocu'nun transferi dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Barcelona ve Dirk Kuyt, başarı dilerken Avrupa ve dünyanın önde gelen basın organları bu transfere geniş yer ayırdı!